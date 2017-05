Neue Veloroute soll Bernern das «Grüne Band» näher bringen

Eine neue Veloroute mit der Nummer 888 führt Radlerinnen und Radler neu von der Aare im Belpmoos zur Aare in Hinterkappelen. Sie führt durch das sogenannte «Grüne Band» - ein Begriff, den die Gemeinde Köniz vor ein paar Jahren bei der Ausarbeitung ihres Raumentwicklungskonzepts prägte.

Die neue Veloroute soll Interessierten die Besonderheiten dieser Nahtstelle zwischen Stadt und Land aufzeigen, wie die Gemeinde Köniz am Montag mitteilte. In den kommenden Jahren soll die Veloroute auch durch die Gemeinden im Norden der Stadt Bern weitergezogen werden, so dass sich eine Ringroute ergibt.

Mit der Definition eines «Grünen Bandes» zwischen innerer und äusserer Agglomeration Bern wollte die Gemeinde Köniz damals verhindern, dass das städtische Siedlungsgebiet dieser heterogenen Gemeinde unkontrolliert ins Land hinauswächst. Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland verankerten diesen Begriff danach im regionalen Richtplan Raumentwicklung.

Für das «Grüne Band» hat die Gemeinde Köniz eine eigene Internetseite geschaffen. Die neu signalisierte Veloroute 888 führt vom Belpmoos via Kehrsatz, Köniz und Frauenkappelen in die Gemeinde Wohlen nach Hinterkappelen.

Weitere Informationen: www.gruenesband.ch



www.veloland.ch

(tag/sda)