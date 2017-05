Neuer Plattenladen in Bern

Am 1. Juni eröffnet an der Rathausgasse 55 Serge and Peppers Records, ein Laden für «Freundinnen und Freunde guter Musik auf Tonträger». Dies gab Serge Berthoud am Freitag auf Facebook bekannt. Berthoud war viele Jahre das sympathische Gesicht des Chop Records, dessen Inhaber Ende März sein Geschäft an der Amthausgasse einstellte.

(hae)