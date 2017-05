Neuntklässler radeln ans Meer

Heute startet die Klasse RS9 (Real- und Sekundarschule) aus Allenlüften in ihre Projektwoche mit Ziel Saintes-Maries-de-la-Mer in Südfrankreich. Der erste Teil der Reise wird per Bahn bis Lyon zurückgelegt, dann geht es weiter mit dem Velo über den Fernradweg Via Rhôna nach Valence. Ein kleiner Bus, gesponsert von der Garage Rüfenacht, wird die 28 Jugendlichen und ihre Begleiter in Saint-Vallier-sur-Rhône erwarten.

Am Montag wurden in Allenlüften Velos und Gepäck in das Begleitfahrzeug verladen. Es ging lustig zu dabei, obschon es Lehrer Res Nadig eine Zeit lang nicht ums Lachen war: passten doch Anhänger- und Buskupplung nicht zusammen. Jemand vermisste seinen Schlafsack, herumstehende Eltern gaben Tipps, und alles ging ein bisschen drunter und drüber. Aber zum Schluss war das ganze Gepäck eingeladen, ja, sogar mehr als nötig, aber schön der Reihe nach.

Der Traum vom Meer

Die Stimmung war gut und die Vorfreude spürbar. Sogar bei Remo Struffenegger, der kurz vor der Projektwoche seinen gebrochenen Arm operieren lassen musste und deshalb die Reise nach Südfrankreich im Begleitfahrzeug zurücklegt. Der zukünftige Automechaniker lässt sich die Laune aber nicht verderben. «Auch wenn ich nicht Velo fahren darf, will ich trotzdem mit», sagte er. Das Meer war auf der Hitliste der Vorfreude auf dem ersten Platz.

Wer gestern die Jugendlichen fragte, worauf sie sich in der kommenden Projektwoche am meisten freuen würden, bekam klare Antworten: «Auf das Meer!», tönte es im Chor. «Aufs Baden», präzisierte ein Schüler der Klasse, und zwei, drei Stimmen schoben nach: «Auf den Ausgang.» Gelächter ertönte.

Gut trainiert

Allenlüften liegt auf einem Hügel. Kinder aus Gümmenen und Mühleberg, die mit dem Velo zur Schule fahren, haben deshalb eine gute Grundkondition. Da es aber auch Eltern gebe, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule hochführen, seien nicht alle der Jugendlichen gleich gut trainiert gewesen, sagt Lehrer Nadig.

Gemeinsam mit den Schülern habe er deshalb einige Trainingsfahrten organisiert, sei etwa um den Murten- und den Bielersee gefahren. «Aber jetzt sind alle bereit», sagt Res Nadig, der die Projektwoche zusammen mit seiner Kollegin Rebekka Psota und Denis Möri vorbereitet hat.

Schon letzten Sommer hat das Trio Unterkünfte reserviert. Geschlafen und gegessen wird in Herbergen. Einmal aber auch auf einem Campingplatz, weil sonst eine zu lange Strecke zurückgelegt werden müsste. Die längste Tagesroute beträgt rund 80 Kilometer, die kürzeste knapp die Hälfte, und die Gesamtstrecke liegt bei 350 Kilometern.

Selber Geld verdient

Die Kosten für die Projektwoche belaufen sich pro Person auf rund 600 Franken. Die Kinder haben 250 Franken mit Freizeitjobs verdient, dazu kommen Beiträge der Eltern, der Gemeinde und von Sponsoren. Es gäbe sicher billigere Projektwochen, aber die Jugendlichen waren sich einig: Sie wollten ans Meer und waren auch bereit, etwas dafür zu leisten.

So haben sie auch beim Verladen am Montag kräftig zugepackt. Im Nu waren Zelte und Taschen im Bus und die Velos im Anhänger. Sogar eines mehr als vorgesehen. Als die Schreibende sich für den Nachhauseweg auf ihr Velo setzen wollte, war es schon im Anhänger verschwunden und musste wieder mühsam ausgeladen werden. Nun ja, die Reise nach Südfrankreich hätte sicher ganz schön Spass gemacht.

(Berner Zeitung)