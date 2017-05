Ostermundigen-Tram: Stadt Bern zahlt 25 Millionen Franken

Das Stadtberner Stimmvolk entscheidet am 26. November über einen Beitrag von 24,9 Millionen Franken für die Neuauflage des Trams nach Ostermundigen. Die Stadt Bern steuert 8,5 Prozent an die Gesamtkosten von rund 250 Millionen Franken bei. Rund drei Viertel der Investitionen tragen Bund und Kanton Bern.

Die Stadtberner Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) zeigte sich am Montag vor den Medien erfreut «über die zweite Chance», um die Umstellung der chronisch überlasteten Buslinie 10 auf Trambetrieb zu realisieren. Obwohl die Stadtberner 2014 das Projekt Tram Region mit 60 Prozent Ja unterstützten, scheiterte die Vorlage damals am Nein aus Ostermundigen und Köniz.

In der Folge gleiste Ostermundigen eine schlankere Variante für die Linienführung des Trams in der Vorortsgemeinde auf. Verzichtet wurde auf die Erschliessung des Rüti-Quartiers und auf den Bau eines kostspieligen Kehrtunnels. Im April 2016 sagte das Ostermundiger Stimmvolk schliesslich Ja zu einem Rahmenkredit von 28 Millionen Franken.

24,9 Millionen Franken für Tram und Sanierungen

Das Berner Stadtparlament wird den städtischen Anteil von 24,9 Millionen Franken nach den Sommerferien beraten, so dass voraussichtlich am 26. November das Stimmvolk darüber abstimmen kann. In der Stadt Bern stützt sich die Linienführung auf das frühere Projekt Tram Region Bern.

Der Kredit schliesst auch die Sanierung von Abwasseranlagen und Strassen ein, für die laut Wyss ohnehin Investitionen fällig würden. Diese Sanierungskosten machen die Hälfte des Stadtkredites aus.

Kantonsparlament entscheidet im Juni

Über den Kantonsbeitrag von 102 Millionen Franken entscheidet der Grosse Rat in der kommenden Junisession. Die vorberatende Bau-, Energie-,Verkehrs- und Raumplanungskommission (BaK) unterstützt die Investition vorbehaltlos, wie sie am Freitag bekannt gab. Die Beiträge des Bundes - rund 50 Millionen - gelten im Rahmen des Agglomerationsprogrammes als zugesichert.

Unbestritten ist, dass der Bus nach Ostermundigen schon heute an seine Kapazitätsgrenzen stösst. Laut Wyss handelt es sich bei der Linie 10 um eine der meistbenutzten Buslinien der Schweiz. Auch mit dem heutigen 3-Minutentakt könne den Ansturm «mehr schlecht als recht» bewältigt werden.

Noch mehr Passagiere erwartet

Ab nächstem Jahr sollen die Busse zu den Spitzenzeiten gar im 2,5-Minutentakt fahren. Das sei aber eher eine Notlösung und damit werde «das Ende der Fahnenstange mit dem heutigen Busbetrieb erreicht», erklärte Wyss. Ein 42 Meter langes Tram kann doppelt so viele Fahrgäste aufnehmen wie ein Gelenkbus.

Die Behörden gehen davon aus, dass die Nachfrage auf der Linie 10 in den nächsten zwei Jahrzehnten noch um bis zu 50 Prozent zunehmen wird. Dies, weil entlang der Linie ein «erhebliches Verdichtungspotenzial» liegt - sowohl bei Arbeitsplätzen wie beim Wohnraum in Bern und in Ostermundigen. (flo/sda)