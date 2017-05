Paragrafenreiter, Gratwanderer und Blitzableiter

Regierungsstatthalter Bern-Mittelland, ein cooler Job: Schöne Büros an gut erschlossener Lage in Ostermundigen, ein kraftvoller, mit 2700 Stellenprozenten ausgestatteter juristischer Staff, der zurzeit (ohne Lernende und Praktikanten) 35 Personen umfasst, und ein Lohn, mit dem man sich etwas leisten kann: Gehaltsklasse 28, was innerhalb der 80 Salärstufen zwischen 135'000 und 215'000 Franken Jahreslohn bedeutet.

Regierungsräte – der Gesamtregierungsrat respektive Christoph Neuhaus (SVP) sind die politischen Vorgesetzten der Statthalter – verdienen 276'484 Franken im Jahr. Aber immerhin.

Kommt hinzu: Bewerben um die Stelle als Regierungsstatthalter kann sich jeder und jede. Jusstudium? Keine zwingende Bedingung. So gesehen muss man sich wundern, dass sich für diesen attraktiven Staatsposten nicht mehr Leute für die vierjährige Amtszeit zur Volkswahl stellen als der bisherige Christoph Lerch (SP), sein Herausforderer Claude Grosjean (GLP) sowie der parteilose Stefan Theiler.

Prallvolles Job-Portefeuille

Ohnehin ist Grosjean (41), stellvertretender Abteilungsleiter bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung und Stadtrat, der erste Kandidat seit langem, der um das Statthalteramt einen echten politischen Wahlkampf inszeniert, sich als antibürokratischen, urbanen Erneuerer positioniert und Amtsinhaber Lerch als im rot-grünen Filz verwurzelten, übervorsichtigen Bremser hinstellt.

Aber: Könnte der grünliberale Grosjean überhaupt mehr neuen Wind ins seit Jahren von Linken geführte Statthalteramt Bern-Mittelland bringen als mit seinem ausgeprägten Flair für ausgefallene Jacketts und gewagte Socken?

«In der Ausübung des Amtes sind Regierungsstatthalter politisch neutral.»Kurt von Känel

Politisch gesehen ist die Antwort klar: Njet. «Die politischen Parteien», sagt Kurt von Känel, Geschäftsführer der Regierungsstatthalterämter, «übernehmen nur für die Wahl eine Funktion. In der Ausübung des Amtes sind Regierungsstatthalter politisch neutral.» Oder sollten es zumindest sein.

Und zwar auf beide Seiten: Weder die eigene Partei dürfte die statthalterlichen Entscheide einfärben – noch die politische Mehrheit der Kantonsregierung (derzeit bürgerlich), als deren Angestellter und Abgesandter der Regierungsstatthalter (derzeit sozialdemokratisch) ja unterwegs ist.

Manchmal wie ein Richter

Müsste man ein Stelleninserat aufsetzen, es könnte so beginnen: Im Prinzip sind die zehn Regierungsstatthalter und Regierungsstatthalterinnen im Kanton Bern der verlängerte Arm der Regierung. Der Statthalter vertritt den Regierungsrat im Verwaltungsbezirk, beaufsichtigt die (im Fall von Bern-Mittelland) 85 Gemeinden, in denen rund 400'000 Einwohner leben.

Abgeben mussten die Statthalter aus ihrem Portefeuille 2013 fürsorgerische Aufgaben, die nun die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden wahrnehmen. Aber zu tun hat man immer noch mehr als genug: Der Statthalter ist Bewilligungsbehörde im Bau- und Gastgewerbe, die anordnende Hand im Erbschaftsbereich und kommt in ausserordentlichen Lagen – etwa bei Unwettern oder Bränden – zum Zug. In bestimmten Fällen – etwa bei Baustreitigkeiten – fungiert der Regierungsstatthalter als Richter und fällt erstinstanzliche Entscheide.

Unter Druck wie ein Boxer

Wichtigste Jobvoraussetzung ist allerdings die standfeste Persönlichkeit: Der Regierungsstatthalter ist Chefmediator im weitläufigen Grossraum Bern. Wenn sich ein Konflikt verhärtet, wird er gerne als Troubleshooter aufgeboten und dorthin geschickt, wo es wehtut. «Die Regierungsstatthalter sind in ihrer Vermittler­rolle immer stärker ausgelastet», bestätigt Kurt von Känel.

Im Bezirk Bern-Mittelland gehört der behände Sprung über den Stadt-Land-Graben zu den absoluten Kernkompetenzen: Baustreitigkeiten im Rüschegggraben oder in Arnisäge lassen sich möglicherweise in einem dezidierten Gespräch hinter dem Futtersilo bereinigen.

Bei Konflikten zwischen Kantonsverwaltung und Gemeinden auf der Suche nach Asylunterkünften oder im endlosen Hickhack um die Reitschule steht der gleiche Regierungsstatthalter plötzlich im Zentrum einer heftigen politischen Auseinandersetzung, die über die Medien zusätzlich angeheizt wird.

Wenn sich ein Konflikt verhärtet, wird der Statthalter gerne als Troubleshooter aufgeboten und dorthin geschickt, wo es wehtut.

Man könne die Arbeit des Regierungsstatthalters «als Gratwanderung zwischen formaljuristischer Strenge und pragma­tischer Geschäftserledigung» ­bezeichnen, die «Fingerspitzengefühl, Sozialkompetenz und Fähigkeit zu situativer Entscheidfindung», erfordere, sagt von ­Känel.

Anders gesagt: Der Regierungsstatthalter Bern-Mittelland sollte zu Bauern, Baulöwen und Bordellbetreibern den Draht ebenso gut finden wie zu Reitschülern, Regierungsmitgliedern und Randalierern.

Das ist, gelinde gesagt, mehr, als Menschen normalerweise können. Und normalerweise wird eine Stelle mit solchen High-End-Anforderungen über ein professionelles Assessment besetzt – und nicht via Volkswahl mit von Parteien portierten Kandidaten und solchen, die sich selber lancieren. Zumal der Regierungsstatthalter noch eine Fähigkeit mitbringen sollte, die man fast nur im Praxistest erwerben kann: die Nehmerqualitäten eines Schwergewichtsboxers.

Praktische Zielscheibe

Vor allem im städtischen Umfeld, wo Auseinandersetzungen rasant öffentlich und politisch instrumentalisiert werden, wandelt sich die Rolle des Regierungsstatthalters oft dramatisch vom Vermittler zum Blitzableiter, der auch üble Beschimpfungen einstecken muss – und dabei bitte schön smart und souverän bleiben sollte: «Figg di Lerch», hiess es etwa auf Plakaten in der Stadt, als der Regierungsstatthalter 2012 mit der Schliessung des Reitschule-Vorplatzes drohte.

Zwang zu Tempo

In Berns urbanen Wachstums­zonen, die im internationalen Standortwettbewerb engagiert sind, ist Tempo gefragt. Der Clinch, in den der Regierungsstatthalter gerät, ist unausweichlich: Vor allem in Baugeschäften sollte der Regierungsstatthalter schnell entscheiden, um die Verfahren zu beschleunigen, läuft aber Gefahr, dass die nächste Instanz sein Urteil wegen mangelnder Sorgfalt korrigiert.

Gleichzeitig muss ihm bewusst sein, dass ihn auch porentiefe juristische Qualitätsarbeit, die dafür oft länger dauert, nicht davor bewahrt, unter Beschuss zu kommen. Er kann Lerch heissen, er könnte Grosjean heissen – ein Prügelknabe ist der Regierungsstatt­halter in fast jedem Fall.

In das politische Alltagsgeschäft übersetzt: Eine zuverläs­sigere Zielscheibe als den politischen Gegner im Amt des Regierungsstatthalters kann man sich kaum organisieren. Und plötzlich ist es nicht mehr verwunderlich, dass sich nur zwei oder drei Kandidaten für diese Führungsauf­gabe bewerben. (Berner Zeitung)