Parkhausprojekt in Murten gestoppt

Mehrere Jahre lang beschäftigte das Projekt für ein neues Murtner Parkhaus beim Viehmarktplatz die Murtner Politiker und die Bevölkerung. Doch nun wird klar: Das Parkhaus wird nicht verwirklicht. Vizestadtpräsidentin Ur­sula Schneider Schüttel teilte in der Generalratsitzung mit, dass der Gemeinderat das Projekt zu den Akten legt.

Seit letztem Herbst befassten sich Spezialisten mit dem Parkhaus. Sie stellten unter anderem fest, dass das neue Parkhaus kaum wirtschaftlich betrieben werden könnte. Das sei aber nicht der alleinige Grund, erklärt Ur­sula Schneider Schüttel. Es habe sich gezeigt, dass das Siegerprojekt aus dem Wettbewerb für ein oberirdisches Parkhaus im Generalrat nicht nur auf Zustimmung stosse.

Namentlich die bürgerlichen Parteien forderten eine unterirdische Variante. Diese käme rund fünf Millionen Franken teurer, was die Rentabilität zusätzlich schmälere, so Schneider Schüttel. «Wir kamen zum Schluss, dass ein umstrittenes Projekt mit diesen Zahlen wohl wenig Chancen auf eine Verwirklichung und eine Gewährung der nötigen Kredite hat.»

Dass erst jetzt festgestellt werde, dass das Parkhaus nicht wirtschaftlich wäre, habe mit dessen Geschichte zu tun: «Der Gemeinderat hat den Auftrag entgegengenommen, ein solches Parkhaus zu prüfen.» Teil dieses Projektes sei auch der Architekturwettbewerb gewesen, aus dem das oberirdische Projekt «Prinz von Tarent» hervorging. Erst mit ­konkreten Standorten und Projektvarianten mache eine Rentabilitätsrechnung Sinn.

Die Frage nach der Zukunft

Offen ist, wie es nun mit dem Verkehr in der Altstadt von Murten weitergeht. «Wir prüfen nun weitere Massnahmen zur Verbesserung der Parkierungs- und Verkehrssituation», so Schneider Schüttel. Klar sei, dass Murten zu bestimmten Zeiten ein Parkplatzproblem habe. «Wir haben genug Parkplätze, aber nicht zu jeder Zeit am richtigen Ort.» Mit mehreren Massnahmen versuche die Gemeinde seit längerem, dem entgegenzuwirken, so etwa mit Anpassungen bei Parkvignetten für Anwohner und Pendler oder bei den Gebühren.

Das Projekt für ein neues Parkhaus ist auch eng mit der geplanten Begegnungszone verknüpft. Denn im Gegenzug zu den neuen Parkplätzen im Parkhaus wollte die Gemeinde Parkplätze im Stedtli aufheben. «Die Befürworter eines Parkhauses haben die Begegnungszone in Kauf genommen. Die Befürworter der Begegnungszone haben dafür das Parkhaus akzeptiert.» Ohne Parkhaus komme diese Balance ins Wanken. Der Prozess für die Gestaltung des Stedtli beginne deshalb wohl von vorne. «Wir können dabei allenfalls von den Vorarbeiten, die wir im Hinblick auf die Begegnungszone gemacht haben, profitieren», sagt Schneider Schüttel. (Berner Zeitung)