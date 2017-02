Polizei erwischt Taschendiebe auf frischer Tat

Es war eine zivile Patrouille der Fachgruppe Trick- und Taschendiebstahl, die am Dienstagmittag gegen 13 Uhr in einem Bernmobil-Bus der Linie 12 misstrauisch wurde: Beim Hauptbahnhof Bern beobachteten die Polizisten, wie eine Frau und ein Mann einer Passagierin das Portemonnaie aus der Tasche stahlen.

Der 39-jährige Mann sowie die 27-jährige Frau wurden daraufhin beim Klösterlistutz zur Kontrolle angehalten. Die 27-Jährige trug das Portemonnaie der Passagierin auf sich. Die Frau und der Mann wurden festgenommen.

Weitere Abklärungen ergaben, dass die Beiden sowohl national als auch international mehrfach wegen Diebstahlsdelikten verzeichnet sind.

Seit dem 1. Juni 2016 konnte die Kantonspolizei Bern mit der Unterstützung ihrer Fachgruppe Trick-/ Taschendiebstahl und Täterfahndung in der Stadt Bern insgesamt über 150 Personen anhalten. Den mutmasslichen Tätern und Täterinnen werden teilweise zahlreiche Diebstähle sowie weitere Delikte vorgeworfen.

Vielfach werde ein Diebstahl erst später bemerkt- das bedeute auch, dass die Täter bereits nicht mehr vor Ort seien und auch keine konkreten Angaben gemacht werden könnten. Dies schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung. Deshalb sei es umso wichtiger, dass Diebstähle jeweils umgehend der Polizei gemeldet werden.