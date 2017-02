Polizei erwischt drei Einbrecher

Die Berner Kantonspolizei hat am Sonntag in Sonvilier im Berner Jura drei mutmassliche Einbrecher angehalten, zwei weitere sind noch auf der Flucht. Weitere Ermittlungen sind noch im Gang. Drittpersonen hatten am Sonntag die Polizei informiert, dass an der Route des Pendants in Sonvilier mehrere Einbrecher am Werk seien.

Vor Ort konnte die Polizei zunächst einen Mann festnehmen, wenig später zwei weitere. Einer der Männer hatte sich auf der Flucht vor der Polizei verletzt. Er musste im Spital medizinisch behandelt werden, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Auch Diebesgut fand die Polizei. Nach ersten Abklärungen stammt ein Teil davon aus Einbrüchen im Berner Jura und im Kanton Neuenburg.

Die drei festgenommenen Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Sie müssen sich vor der Justiz verantworten. Einer von ihnen ist noch nicht volljährig. (sda)