Polizei fischt Auto aus der Aare

Am Sonntag gegen 12.30 Uhr wurde die Kantonspolizei Bern informiert, dass in Nidau ein Auto in den Aarekanal gerollt sei. Der Wagen war auf der Burgerallee geparkt gewesen und geriet aus noch ungeklärten Gründen ins Rollen. Im Innern des Autos befand sich aber niemand.

Die Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug rund 200 Meter kanalabwärts sichern und ein weiteres Abtreiben verhindern. Mithilfe eines Krans konnte es schliesslich geborgen werden. Während der Bergung musste der Fuss entlang des Nidau-Büren-Kanals gesperrt werden. Die Schifffahrt auf der Aare war nicht beeinträchtigt. (mb/pkb)