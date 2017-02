Polizei geht mit Reitschule auf Konfrontation

Am Freitag versammelten sich weit über hundert Chaoten vor der Reithalle. Sie waren einem Aufruf auf der Facebook-Seite «RaumRaub» gefolgt, wonach um 20 Uhr ein sogenannter «Knastspaziergang» stattfinden sollte – gemeint war wohl ein Angriff mit Steinen und Farbbeuteln aufs Amthaus.

Doch die Polizei sperrte das Bollwerk auf alle Seiten hin ab und positionierte Einsatzkräfte und einen Wasserwerfer vor dem Amthaus, um die Linksradikalen am Durchkommen zu hindern.

Als sich die Demonstranten kurz nach 20.30 Uhr in Bewegung setzten, fuhr die Polizei einen Wasserwerfer auf die Strasse und drängte die Angreifer zurück. Diese reagierten mit Knallfröschen und Leuchtraketen, die sie Richtung Polizei warfen. Einige der Feuerwerkskörper trafen stehende Autos. Rauch veranlasste die Feuerwehr zum Einsatz von einem Löschfahrzeug. Vereinzelt versuchten verängstigte Fahrzeughalter geduckt zu ihren Fahrzeugen zu gelangen, um diese aus der Kampfzone zu fahren.

Belagerungsring der Polizei

Mehrere Buslinien konnten wegen der Sperrung der Lorrainebrücke und des Bollwerks den Bahnhof nicht mehr anfahren. Um 21 Uhr war der Ring um die Reitschule dicht: Hodlerstrasse, Lorrainebrücke, Bollwerk und Henkerbrünnli gesperrt. Die Zahl der Einsatzkräfte vor Ort muss um 22 Uhr bei rund 500 gelegen haben.

Es bot sich eine absurde Situation. In den Räumlichkeiten der Reitschule hielten sich mehrere Hundert Leute auf – in Partystimmung. Über den Parkplatz der Schützenmatt flogen Wurfgeschosse wie Stuhlbeine, Flaschen und Betonklötze. Und im Radius von 100 Metern um das Gebäude formierte sich ein Kreis von schwer ausgerüsteten Einsatzkräften und gepanzerten Fahrzeugen.

Gespräche am Vormittag

Seit am Mittwoch die Räumung eines besetzten Gebäudes an der Effingerstrasse ausgeartet war, kam es auch zu andern Vorfällen. In der Nacht auf am Freitag wurde am Verwaltungsgebäude des Bundesamtes für Bauten und Logistik (BBL) an der Fellerstrasse erheblichen Sachschaden angerichtet.

Noch am Freitag hatte die Stadt mit der Besetzerszene an einer Lösung am Verhandlungstisch gearbeitet, die man als es als deeskalierende Strategie bezeichnen könnte: Nachdem der Kanton, der die seit Sonntag vom Kollektiv «Fabrikool» besetzte alte Schreinerei auf dem Von-Roll-Areal in der Länggasse gehört, stets betonte hatte, einen Bewohner in dem baufälligen, denkmalgeschützten Gebäude aus Sicherheitsgründen nicht zu dulden, tönte es am Freitagmittag plötzlich anders.

Die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion habe Verhandlungen mit den Besetzern aufgenommen, teilte sie mit. Denn die Besetzer hätten ein Konzept formuliert (wir berichteten) mit baulichen Massnahmen, aber auch einem Evakuationsplan zur Verbesserung der Sicherheit im Gebäude. Der Kanton werde das Konzept prüfen und mit den Besetzern über das weitere Vorgehen entscheiden.

Aufruf zur Demo

Trotzdem rufen Besetzergruppen über die Facebook-Seite Raumraub auch für heute Samstag Abend ab 20 Uhr zu einer grossen Solidaritätsdemo mit den Besetzern in der Länggasse auf – mit Startpunkt Reitschule. Wenn ein Freiraum wie das am Mittwoch geräumte Haus an der Effingerstrasse 29 wegfalle, schreiben sie, «werden viele Menschen wütend. Diese Wut ist gut und kann uns dazu bringen, noch stärker für eine herrschaftsfreie Welt voller Freiräume zu kämpfen.» Und ein Kollektiv namens Animolotov macht Stimmung: «Wer Häuser räumt, kann auch zahlen.» Ein teurer Polizeieinsatz zumindest war am Freitag um Mitternacht noch nicht beendet. (tpu)