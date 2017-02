Polizei hebt Hanf-Indoorplantage aus

Die Kantonspolizei Bern hat gestützt auf eigene Ermittlungen am Dienstag unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland an der Murtenstrasse in Frauenkappelen eine Hanf-Indooranlage ausgehoben.

Bei der Hausdurchsuchung konnten über 1300 Hanfpflanzen, davon circa 1100 erntereif, fast 6 Kilogramm verkaufsfertige Marihuanablüten und diverse technische Gerätschaften zum Hanfanbau sichergestellt werden. Dies teilt die Kantonspolizei Bern am Mittwochmittag mit.

Anlässlich weiterer Hausdurchsuchungen, die im Zusammenhang mit der gefundenen Indooranlage stehen, konnten nochmals rund 1,5 Kilogramm Marihuana, Hanfsamen und ein Bargeldbetrag von 3800 Franken sichergestellt werden.

Drei Männer im Alter von 28, 48 und 52 Jahren wurden angehalten und für weitere Abklärungen und Einvernahmen auf eine Polizeiwache mitgenommen. Der 48 Jährige Mann wurde nach der Einvernahme wieder entlassen. Die zwei anderen befinden sich aktuell noch in Haft. Alle drei Männer werden sich vor der Justiz verantworten müssen. (flo/pkb)