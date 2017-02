Besetzer wurden abtransportiert

Gegenüber dem Kocherpark, an der Effingerstrasse 29, wurde im Dezember ein Wohnblock von der Gruppe «Oh du Fröhliche» besetzt. Wie einem Youtube-Video vom Dezember zu entnehmen ist, stehen bis zu 50 Personen hinter der Gruppierung.

Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr begann vor dem besagten Gebäude ein Polizeieinsatz, wie Corinne Müller, Mediensprecherin der Kantonspolizei, auf Anfrage bestätigte. Ob es bei dem Polizeieinsatz Verletzte gab, ist zur Stunde noch unklar.

Wie unser Reporter vor Ort berichtete, seien die Besetzer nicht gewillt gewesen, zu gehen. Sie schossen mit Feuerwerk aus den Fenstern, die Kantonspolizei ihrerseits antwortete mit Gummischrot.

Kurz vor 9 Uhr habe sich die Polizei Zutritt zum Haus verschafft. Einsatzkräfte in Vollmontur kämpften sich in das 1. Stockwerk. Der Reporter berichtete von Zuständen, die einer Strassenschlacht ähneln:

Während sich die Auseinandersetzung zwischen Polizei und Besetzern auf die Hinterseite des Hauses verlagert hatte, skandierte hinter den Absperrbändern eine Menschenansammlung polizeifeindliche Äusserungen. Ihre Solidarität mit den Besetzern zeigte sich auch auf Transparenten mit Sprüchen wie «Gegen Leerstand und Wohnungsnot helfen Tränengas und Gummischrot».

Kurz nach 10 Uhr wurde der Umkreis der Sperrung von der Polizei vergrössert und Schaulustige bis zum City West zurückgedrängt. Auch im Treppenhaus der besetzten Liegenschaft wurden Feuerwerkskörper gezündet und auf dem Dach brannten Transparente. Aus den Fenstern flogen noch immer Sachen. Abfalleimer, Teller, ein Globus und weiteres Mobiliar lagen auf der Strasse. Während die Strasse von der Feuerwehr aufgeräumt wurde, kämpfte sich die Polizei bis zum 5. Stock hoch.

Gegen 11 Uhr durchbrachen die Demonstranten das Absperrband bei der Haslerstrasse, die Kundgebung wurde zu einem stillen Protest. Die Polizei ihrerseits habe mehrere Personen im Gebäude angehalten. «Die Lage hat sich beruhigt, doch der Einsatz läuft noch», sagt Christoph Gnägi, Mediensprecher der Kapo. Er bestätigt auch, dass bei den Demonstrierenden Personenkontrollen durchgeführt worden seien.

Kurz nach 12 Uhr ist unser Reporter immer noch vor Ort, aber viel passiert gerade nicht:

Gegen 13.30 Uhr erklärt Polizei-Sprecher Gnägi: «Die Lage ist unter Kontrolle». Wie unser Reporter vor Ort berichtet, werden auf der Effingerstrasse zahlreiche Kastenwagen aufgefahren. Polizisten seien dabei, die Strasse aufzuräumen.

Vor 15 Uhr hatte die Polizei alle Besetzer aus dem Haus an der Berner Effingerstrasse abgeführt und zur Einvernahme mitgenommen. Der Polizeieinsatz ist allerdings noch nicht beendet, wie die Nachrichtenagentur sda schreibt. In der Nähe des Gebäudes halten sich nach wie vor etwa 20 bis 30 Sympathisanten der Besetzer auf. Die von den Besetzern an der Liegenschaft angebrachten Fahnen und Transparente hat die Polizei unterdessen abgeräumt. Das Gebäude sieht von aussen wieder weitgehend normal aus.

Bernmobil-Betrieb seit Stunden gestört

Der Polizeieinsatz tangiert den Betrieb von Bernmobil erheblich. Die Effingerstrasse, die Belpstrasse und die Haslerstrasse seien gesperrt, was Ausfällen und Umleitungen führt. Das twittert Bernmobil:

22.02.2017, 11:20 Uhr: Der Unterbruch auf den Linien 7 und 8 bleibt weiterhin.. https://t.co/tuhSDGRxnV — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) 22. Februar 2017

Seit mehr als sechs Stunden läuft der Betrieb nicht mehr fahrplanmässig. Weil die Linien 7 und 8 komplett ausfallen, rät Bernmobil Fahrgästen Richtung Westen auf die S-Bahn umzusteigen. Ähnlich sieht es bei der Linie 6 aus, hier rät Bernmobil den Fahrgästen Richtung Fischermätteli auf die Linie 17 auszuweichen. Die Linie 17 war zeitweise auch betroffen, fährt aber wieder normal.

Ebenfalls betroffen ist die Linie 3, die die gesperrten Strassen umfährt. Die Linie 11, die Richtung Inselspital fährt, leidet unter der Verkehrsüberlastung und hier müssen Fahrgäste mit Verspätungen und unregelmässigem Verkehr rechnen, twittert Bernmobil.

Strafanzeige bereits im Dezember eingereicht

Der Wohnblock im Monbijou-Quartier gehört dem Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL). Seit Mai steht das Gebäude mit neun Wohnungen an der Effingerstrasse leer. Vorher waren Privatpersonen eingemietet. Wie die BBL-Mediensprecherin Aline Clauss im Dezember sagte, wolle das Bundesamt das Gebäude selber nutzen.

Bereits im Dezember habe man Strafanzeige eingereicht, schreibt die BBL auf die heutige Anfrage. Der gerichtliche Erlass für die Räumung liege vor. «Es handelt sich um die illegale Besetzung, die für den Bund Schaden zur Folge hat», heisst es weiter. Wie Christoph Gnägi, Mediensprecher der Kantonspolizei, bestätigt, liege der Räumungsantrag der BBL und ein Zivilgerichtsentscheid vor. (cla, flo, mb/sda)