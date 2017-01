Rege Beteiligung an Berner Stapi-Wahl

Bern So friedlich kann Wahlkampf sein: Alec von Graffenried und Ursula Wyss, sichtlich ermüdet vom langen Kampf um das Berner Stadtpräsidium, griffen sich in der öffentlichen Debatte im Progr auch bei kontroversen Fragen kaum an. Fast wähnte man sich an einem Bewerbungsgespräch für ein Jobsharing. Mehr...

Jürg Steiner. 05.01.2017