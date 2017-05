Reife Entscheidung oder fauler Kompromiss?

Auf dem Tisch liegen 400 Franken. Ein Dutzend Personen beraten, was mit den Abendeinnahmen geschehen soll. Die Zeit läuft: Eine Uhr zählt 60 Minuten rückwärts. Nur: Es sind keine Schauspieler, die im Erlacherhof unter Beobachtung stehen. Und ihre Diskussion ist kein vorgegebener Text.

Es ist das Publikum, das am Theaterfestival Auawirleben in «The Money» von einer Businesslady vor die Aufgabe gestellt wird, das Geld möglichst visionär einzusetzen. Und vor allem, sich zu einigen. Gelingt das nicht, geht das Geld an die Gruppe der nächsten Vorstellung.

Gezwungen wird niemand zum Mitmachtheater. Beim Eintritt entscheidet man, ob man «Wohltäter» und damit Mitspieler in der Produktion des britischen Künstlers Seth Honnor und der Gruppe Kaleider sein will oder ob man die Rolle des «stillen Beobachters» wählt. Mit einem zusätzlichen Betrag kann sich jeder später immer noch ins Spiel einkaufen, sollte er mit den Plänen der Wohltäter nicht einverstanden sein.

Kapital für einen VW-Bus

Nicht erlaubt ist es, das Geld aufzuteilen oder an eine wohltätige Organisation zu spenden. Aber ist es wohltätig, kulturelle Projekte zu unterstützen? Auch dann nicht, wenn es um ein Theater in Gebärdensprache geht? Und wie lassen sich 400 Franken überhaupt sinnvoll nutzen? Für den VW-Bus, den sich eine Mitspielerin wünscht, lässt sich damit kaum eine Felge finanzieren. Im billigsten Restaurant der Stadt gemeinsam essen gehen? Nicht unbedingt visionär.

So sind nicht in erster Linie die Vorschläge, wie man das Geld verwenden könnte, interessant. Vielmehr überrascht es, wie sich innert Kürze Rollen herausbilden und sich in diesem Experiment witzige Dialoge, spannende Momente und Längen ergeben, wie man sie in einer beliebigen Inszenierung erleben könnte.

Ideenlieferin und Neinsager

Mit der Zeit gewinnt das Gespräch an Dynamik. Charaktereigenschaften und Sichtweisen werden immer weniger unter dem Deckel gehalten. Da treffen Kompromissbedürftige auf Provokateure. Die Ideenlieferin steht dem Neinsager gegenüber. Es gibt den politischen Aktivisten, der sich eine Verwendung mit Botschaft wünscht, und den Wortführer, dem die unstrukturierte Diskussion widerstrebt.

In der letzten Minute einigt sich die Gruppe. Aber die Vereinbarung wird nicht mehr zeitgerecht unterschreiben. Die Businesslady drückt kein Auge zu. Die Diskussion darüber, ob ein Mehrheitsbeschluss von Reife zeugt oder ob nicht zu entscheiden nicht mutiger sei als ein fauler Kompromiss, hat den Rahmen gesprengt. Und sie war gleichzeitig eines der inhaltlichen Highlights. Ob es der nächsten Gruppe gelingt, mit dem doppelten Betrag einen visionären Entscheid zu fällen?

«The Money»:Do, 18. 5., 20 Uhr, ­Erlacherhof. (Berner Zeitung)