Restaurant-Einbrecher geschnappt

Bei einer Hausdurchsuchung am vergangenen Donnerstag hat die Kantonspolizei Bern einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Nacht auf den 8. Februar in mehrere Restaurants in Biel eingebrochen zu sein. Das teilt die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Montag mit.

Der 26-jährige Mann ist teilweise geständig und befindet sich in Haft. Bei der Hausdurchsuchung, die das Ergebnis polizeilicher Ermittlungen gewesen sei, wurde mutmassliches Diebesgut sichergestellt. Weitere Untersuchungen sind noch im Gang. (mb/pkb)