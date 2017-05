SVP-Grossrat gegen Migros geht in die nächste Runde

25 Millionen Franken für einen neuen Laden und 35 Wohnungen

Die Migros-Genossenschaft Aare hat in Hinterkappelen Grosses vor. Sie will den in die Jahre gekommenen Chappelemärit durch einen Neubau ersetzen. Gleichzeitig mit einem neuen Verkaufsladen entstehen in der Überbauung 35 Wohnungen. Insgesamt investiert die Migros rund 25 Millionen Franken. Das Baugesuch wurde bei der Gemeinde Wohlen bereits eingereicht.



Der eigentliche Zeitplan sah vor, Anfang 2018 mit dem Abbruch und dem Neubau zu beginnen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte das Ladenprovisorium schräg vis-à-vis stehen und die Grundversorgung der Be­völkerung während der zweieinhalb Jahre Bauzeit sicherstellen. In das Provisorium ziehen die heutigen Mieter des Chappelemärit mit ein – Denner, ein Coiffeur, eine Drogerie, ein Kiosk. Die Eröffnung des Chappelemärit ist 2020 vorgesehen.



Es war ein grosses Anliegen der Gemeinde Wohlen, dass die Migros während der Bauzeit ein Provisorium aufstellt. In Hinterkappelen mit seinen über 4500 Einwohnern gibt es sonst keine grössere Einkaufsmöglichkeit. Die Suche nach einem möglichen Standort gestaltete sich sehr schwierig. In der Bauzone wurde keine geeignete Fläche gefunden. Deshalb wurde auf die nun zur Diskussion stehende Parzelle in der Landwirtschaftszone ausgewichen.



Das Vorhaben in der Landwirtschaftszone braucht eine Ausnahmebewilligung, die das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) in Aussicht gestellt hat. Das AGR knüpfte diese an Bedingungen. So musste die ursprünglich vorgesehene Fläche des Provisoriums reduziert werden. Zudem muss die Migros nachweisen, dass der fruchtbare Boden erhalten bleibt. hus