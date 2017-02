Sanitätspolizei Bern rückt täglich 50-mal aus

Im vergangenen Jahr ist die Sanitätspolizei Bern 18'488 Mal ausgerückt, also 50,5 Mal pro Tag. Das bedeutet eine weitere Zunahme der Einsätze, wie die Stadtberner Sicherheitsdirektion am Montag mitteilte.

In 14'602 Fällen ging es um Primärtransporte. Dabei wurden Personen vor Ort medizinisch erstversorgt und danach in ein Spital oder eine Arztpraxis gefahren. Bei den übrigen Fällen handelt es sich um Sekundärtransporte, bei denen die Erstversorgung im Spital erfolgte. Insgesamt wurden mit den Einsatzfahrzeugen 590‘430 Kilometer zurück.

Der Kanton verlangt, dass die Sanitätspolizei in vier von fünf Fällen innert 30 Minuten am Einsatzort ist. Diese Vorgabe hat die Sanitätspolizei Bern nach eigenen Angaben deutlich übertroffen. Bei Lebensgefahr trafen ihre Equipen in 94 Prozent der Fälle innert 15 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort ein. (tag/sda)