Schäferei-Abstimmung kann stattfinden

Nach einer summarischen Prüfung der in der Beschwerde vorgebrachten Rügen komme er zum Schluss, dass die Abstimmungsbotschaft zur Überbauung des Schäferei-Areals in Zollikofen klar genug und vollständig sei, gab der Berner Regierungsstatthalter Christoph Lerch am Dienstag bekannt. Auch handle es sich nicht um das genau gleiche Geschäft wie bei einer ersten Abstimmung vor zwei Jahren.

Zudem seien Variantenabstimmungen etwa von kantonalen Urnengängen her bekannt. Insofern erkenne er keine Irreführung der Stimmenden durch die Darstellung der Stimmzettel. Erst nach der Abstimmung wird der Berner Regierungsstatthalter die vorgebrachten Rügen abschliessend beurteilen.

Das Zollikofer Volk sagte im März 2015 Ja zu einer Planungsvorlage für die Überbauung des Schäferei-Areals, aber Nein zum Verkauf von Gemeindeland. Deshalb beschloss der lokale Gemeinderat vergangenes Jahr, zur Abgabe des Landes erneut eine Volksabstimmung durchzuführen.

2015 habe sich nämlich niemand gegen die Abgabe von Gemeindeland ausgesprochen, argumentierte Zollikofens Exekutive. Umstritten sei nur die Frage gewesen, wie das Land eingebracht werden solle.

Am Sonntag können sich die Stimmberechtigten nun dazu äussern, ob die Gemeinde das Land teilweise im Baurecht abgeben soll oder ob es ausschliesslich verkauft wird. Das Schäferei-Areal bezeichnet Zollikofens Gemeinderat als letzte grosse, zusammenhängende Baulandreserve der Gemeinde. (mb/sda)