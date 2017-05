Schiffs-Posse auf dem Moossee: Schuldig und doch freigesprochen

Am 31. Mai 2015 ging der Seepolizei ein Fisch ins Netz, auf den sie gehofft hatte: Um 11 Uhr stoppte eine Patrouille ein Motorboot auf der Fahrt über den Moossee. 1,33 Promille Blutalkohol hatte der Bootsführer zu dieser Stunde bereits intus, und auch sonst befand sich nach Ansicht der Polizei einiges in gesetzlicher Schieflage.

Der Bootsführer besass für den 25 PS starken Aussenmotor keinen entsprechenden Führerausweis. Zudem fuhr er auf einem See, der unter Naturschutz steht und mit einem Fahrverbot belegt ist. Kam hinzu, dass keine Nummernschilder eingelöst waren und auch das nötige Rettungsmaterial fehlte. Eine äusserst produktive Kontrolle nannte es der Gruppenchef der zuständigen Seepolizei im Nachgang.

Die Staatsanwaltschaft prüfte den Fall und stellte sowohl für den Bootsführer als auch für den Bootsbesitzer einen Strafbefehl aus. Da der Beifahrer laut der Polizei nachweislich ebenfalls regelmässig mit dem Motorboot auf dem See unterwegs war, wurde auch er gebüsst.

Die Polizei wusste davon

Akzeptieren mochten die drei Männer die Strafbefehle nicht, und so hatte sich das Regionalgericht Bern-Mittelland mit dem Fall zu befassen. Am ersten Verhandlungstag im Februar argumentierten die Beschuldigten bei Gerichtspräsident Sven Bratschi damit, dass das Schifffahrtsamt, die Seepolizei, einfach alle, vom nicht immatrikulierten Motorboot gewusst hätten. Sie hätten zudem bei Übungen und bei der Suche nach Vermissten auf die Dienste des Bootsbesitzers zurückgegriffen. Ein Unrechtsbewusstsein habe so nicht entstehen können. Der Gerichtspräsident liess diese Aussagen nicht im Raum stehen und bot am Mittwoch drei Zeugen aus Behördenkreisen auf.

Der ehemalige Bezirkschef der Polizei gab unumwunden zu, von dem Boot gewusst zu haben. Das Motorboot sei immer schon dort gewesen, und die fehlende Immatrikulation sei niemandem aufgefallen. Zumindest nicht, bis eine andere Abteilung der Seepolizei für den Moossee zuständig wurde. Dem Gruppenchef dieser Abteilung kam zu Ohren, dass auf dem Moossee einiges nicht in Ordnung sei. Vor Gericht betonte er, der Besitzer sei spätestens 2014 auf die Unrechtsmässigkeiten aufmerksam gemacht worden. Geändert habe sich jedoch nichts.

Nicht wirklich erinnern konnte sich der damals zuständige Abteilungsleiter des Schifffahrtsamtes. Er habe in den letzten 20 Jahren nie aktiv ein Motorboot auf dem Moossee wahrgenommen, so seine Aussage. Er habe aber davon gewusst. Die Kontrolle sei jedoch Sache der Seepolizei.

Alleinige Nutzung

So weit war am zweiten Verhandlungstag die Sachlage klar. Was blieb, war die Frage, ob das Binnenschifffahrtsgesetz überhaupt auf dem Moossee anwendbar sei. Verteidiger Urs Grütter argumentierte mit einem Vergleich. Trete jemand Land im Baurecht ab, sei er nicht mehr für die Liegenschaften und den Bau verantwortlich. So sei es auch mit dem Moossee. Es liege ein Dienstbarkeitsvertrag in Form des Fischereirechts vor.

Da der See nicht öffentlich zugänglich sei – die Badi sei als privater Betrieb zu taxieren – obliege die alleinige Verantwortung für den See beim Besitzer des Fischereirechts. Der See sei so gesehen ein Privatsee. Nach Ansicht des Verteidigers brauchte es weder einen Führerausweis noch eine Ausnahmebewilligung für das Motorboot.

Dieser Argumentation mochte der Gerichtspräsident nicht folgen. Er sprach zwar die drei Männer von den Hauptvorwürfen frei. Doch er stellte unmissverständlich klar, dass es sich um ein öffentliches Gewässer handle und dieses nach seiner Einschätzung dem Binnenschifffahrtsgesetz unterstehe. Nach Eintritt der Rechtskraft müsse dies auch so gehandhabt werden.

Der Freispruch erfolgte aufgrund des fehlenden Unrechtsbewusstseins. Auch das Gericht habe lange überlegen müssen, was nun gelte, so Bratschi. Der See sei nicht öffentlich zugänglich und das Boot seit Jahren von allen toleriert worden. Diese lang gelebte Praxis habe zu einem Irrtum geführt, den man nicht den Beschuldigten zur Last legen könne. Einzig für die fehlende Abgaswartung sprach Bratschi eine Übertretungsbusse von 200 Franken aus. (Berner Zeitung)