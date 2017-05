Schiffsbesitzerin hat sich verrechnet

Am Dienstag beginnt auf dem Neuenburger- und dem Murtensee die Saison des Dampfschiffs Neuchâtel. Vor dem Saisonstart hält der Verein Trivapor als Besitzer des Schiffs heute in Murten seine Generalversammlung ab. «Die Neuchâtel ist ein Erfolg», sagt Präsident François Kistler. Das Schiff bringe auch zusätzliche Touristen auf die Seen.

Aufwendiger Unterhalt

Doch das historische Schiff verursacht auch Kosten – mehr als ursprünglich gedacht. Allein im vergangenen Winter investierte Trivapor rund 120'000 Franken in den Unterhalt, dies bei einem Jahresbudget von rund 100'000 Franken. Der Grund: Die mechanischen Teile nützen sich laut Kistler schneller ab als ange­nommen. Zudem muss Trivapor strenge gesetzliche Vorschriften befolgen.

«So brauchen wir etwa jedes zweite Jahr einen spezialisierten Kaminfeger, was uns bis zu 20'000 Franken kostet.» Die Folge: Die Finanzlage des Vereins ist angespannt. 2016 präsentiert Trivapor, der sich zu einem grossen Teil aus Mitgliederbeiträgen finanziert, einen Verlust von 7000 Franken. «Wir sind nicht gefährdet, aber wir haben keine finanziellen Polster.»

Um weitere Verluste zu vermeiden, hat der Vorstand Massnahmen ergriffen. So hat der ­Verein die Miete für seine Räumlichkeiten in Neuenburg aufgekündigt. Das entlastet die Vereinskasse laut Kistler um 12'000 Franken pro Jahr. Gleichzeitig übernimmt die Stadt Neuenburg neu die Vereinszeitschrift mit 15'000 Franken pro Jahr.

Zudem konnte der Vorstand ein Sponsoringabkommen mit der Uhrenfirma Tissot erneuern. Gegen eine Entschädigung kann sie Produkte im Schiff platzieren. «Ursprünglich sah das Budget für 2017 ebenfalls einen Verlust vor. Dank der verschiedenen Massnahmen konnten wir das Budget ausgleichen», erklärt Kistler.

Erfahrungswerte fehlen

Kistler räumt ein, dass die hohen Kosten überraschend kommen. «Als der Verein die Restaurierung des Schiffes anstrebte, hat er sich vielleicht zu wenig überlegt, welche Unterhaltskosten der Betrieb nach sich zieht.» Es sei aber schwierig, diese Kosten zu budgetieren.

«Wir hatten kaum verlässliche Erfahrungswerte, auf die wir uns stützen konnten.» Zudem zeige das Schiff nach seiner Sanierung nach wie vor Kinderkrankheiten. «Darum prüfen wir bei jeder Ausgabe genau, ob es sich um einmalige Arbeiten oder wiederkehrende Kosten handelt.»

Betrieb ist nicht teurer

Positiv stimmt Kistler dafür der Betrieb des Schiffes. Für diesen ist die Schifffahrtsgesellschaft für den Neuenburger- und Murtensee (LNM) verantwortlich. «Eine detaillierte Analyse für das Jahr 2015 hat gezeigt, dass das Dampfschiff die LNM im Betrieb nicht mehr kostet als ein normales Motorschiff.»

Die Neuchâtel benötige zwar eine Crew von fünf Personen und damit mehr als die übrigen Schiffe, was Mehrkosten bedeute. Dafür müsse die LNM keine Abschreibungen leisten, da das Schiff Trivapor gehöre. Diese Erkenntnis sei auch für den Verein erfreulich, sagt Kistler.

«Als die LNM den Betrieb des Schiffes übernommen hat, haben die Kantone als Besitzer der LNM die Bedingung gestellt, das Dampfschiff dürfe der LNM keine zusätzlichen Kosten verursachen.» Die Analyse belege, dass die Forderung erfüllt sei.

(Berner Zeitung)