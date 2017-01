Schneegestöber tut Skifest keinen Abbruch

Das Skifest am Lauberhorn ist in vollem Gange: Während der Schweizer Niels Hintermann unterwegs zu seinem sensationellen Sieg die Piste hinabbraust, machen die Fans im Ziel kräftig Stimmung. Aus dem In- und Ausland sind sie angereist und trotzen den widrigen Wetterverhältnissen.

Den ganzen Tag stehen sie im Schneetreiben und feuern ihre Fahrer an. «Die Stimmung ist jedes Jahr toll, mit den vielen Leuten und der speziellen Atmosphäre», meint etwa Christina Brun aus Sursee.

«Es ist doch nicht kalt!»

Überall werden Schweizer Fahnen geschwungen, es wird applaudiert, gesungen und getanzt. Die Bewegung in der Kälte wärmt, dies ist jedoch nicht das einzige Rezept der Fans gegen die Kälte: «Kleider in drei Schichten, Kaffee, Bier und Schnaps wirken Wunder», ist der Skifan Christian Hirter aus Möhlin überzeugt.

Lea Bühler aus Sigriswil meint mit einem Augenzwinkern: «Wir lachen viel, das hält warm!» Und ein russisches Paar schmunzelt: «Für uns Russen ist es nicht kalt, das Wetter ist doch toll!» (Berner Zeitung)