Schulkinder schützen das Ufer

Am Anfang steht das Modell: ein nachgebauter Bach in einem mit Brettern eingefassten Erdhaufen. In den Bach fliesst immer mehr Wasser. Darum herum stehen an diesem Vormittag 88 Schulkinder aus der Region und schauen zu, was passiert, wenn zusätzlich Holzstücke beigemischt werden.

Eindrücklich. Zuerst waschen die Ufer aus, es kommt zu Stauungen, und zuletzt wird das Brücklein weggerissen und danach das erste aus Holz nachgebildete Haus. Darum, werden die Kinder belehrt, sei man daran, die alte Aare sicherer zu machen und ihr mehr Platz zu ­geben.

Weil aber Hochwasserschutz immer auch mit Renaturierung eines Gewässers zu tun hat, werden die Kinder nach dieser Demonstration klassenweise aufgeteilt. Die einen bauen Faschinen, das sind Bündel aus Ästen, die vom Ufer her ins Wasser gehängt werden. Sie bieten Schutz für die Fische und Lebensraum für viele andere Tierarten. Die anderen Kinder bauen am Modell weiter. Ihre Aufgabe: eine Flusslandschaft herrichten, die ein Hochwasser fassen kann.

Es geht los

Timon Gueth und seine vier Kollegen sind zum Faschinenbau eingeteilt. Der Viertklässler schleppt einen grossen Vorschlaghammer zur Baustelle, und die Jungs machen sich an die Arbeit. Äste, Pfähle und Draht: Daraus wird die Faschine gefertigt. Zuerst die Äste mit Draht bündeln und dieses Bündel dann mit den Pfählen im Wasser befestigen, das ist die Aufgabe.

Schnell einmal zeigt es sich, dass die Kinder, welche an diesem Morgen Gummistiefel angezogen haben, gut dran sind. Das Erdreich ist vom Regen matschig, und für das Einschlagen der Pfähle ist es nötig, im Wasser zu stehen. Timon jedenfalls holt sich keine nassen Füsse.

Auch die Gruppe, die am Modell Hochwasserschutz betreibt, ist schon bald fertig mit ihrer Arbeit. Jetzt wird geflutet. Hält das Bauwerk, was sich die Kinder davon versprochen haben? Das Wasser bleibt jedenfalls im Flusslauf. Der wird zwar breiter, aber das darf er ja auch, weil der Fluss eben mehr Raum erhalten hat.

Bauherr an der alten Aare ist der Wasserbauverband. Sein Präsident Hermann Käser ist auch an diesem Vormittag voll mit dabei. «Die Firma, die uns in Marketingfragen berät, hatte die Idee», sagt er. Bund, Kanton und verschiedene Fonds helfen, die Aktion zu ­finanzieren. So können an sechs halben Tagen 600 Seeländer Schulkinder in der Praxis erfahren, was gegenwärtig an der alten Aare läuft. (Berner Zeitung)