Schwarzenburg gewinnt 3000 YB-Tickets

Am Samstag, 4. März, trifft der BSC Young Boys im Kantonsderby auf den FC Thun. Mit an der Partie im Stade de Suisse wird auch ein ganzes Dorf sein: Die Gemeinde Schwarzenburg hat am Freitag in einem Gewinnspiel bei «Radio Bern 1» 3000 Tickets gewonnen und dabei die Gemeinde Köniz, die gegen sie angetreten ist, in einem Voting ausgestochen.

Der Gemeinderat Andreas Kehrli hat die Eintrittskarten am Freitagmittag im Radiostudio in Empfang genommen. Am Montag und Dienstag können Einwohner im Gemeindehaus von Schwarzenburg ein Ticket abholen, den Schulen werden sie geliefert. «Wir prüfen auch andere Verteilmöglichkeiten, bei denen die Öffnungszeiten länger sind», sagt Kehrli. Die Sitzplätze befinden sich im Sektor C. An der Partie wird Schwarzenburg ausserdem die 24 Einlaufkinder stellen.

Alle drei Söhne etwas mit YB am Hut

Kehrli selber ist auch YB-Fan, zwei seiner Söhne haben sogar für die Gelb-Schwarzen gespielt und der Dritte ist Oli Kehrli, der mit seiner Band auch über YB singt und gemeinsam mit dem Publikumsliebling Guillaume Hoarau vergangenes Jahr ein Lied herausgebracht hat. «Früher, als meine Söhne noch spielten, war ich natürlich an jedem Match», erinnert er sich.

Der Wettbewerb fand zum 3. Mal statt, vergangenes Jahr gewann Konolfingen und 2015 die Gemeinde Schönbühl. (cla)