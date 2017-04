Seifenkisten in voller Fahrt

Bis Sonntag laufen am Klösterlistutz in der Berner Altstadt die traditionellen Kinder-Seifenkistenrennen. Diese finden bereits zum 32. Mal statt. Am Samstagnachmittag musste jedes Team zwei Trainingsläufe absolvieren.

Das eigentliche Rennen wird am Sonntag in drei Läufen ausgetragen. Der 1. Lauf beginnt um 11 Uhr. Ab 13.15 Uhr findet der 2. und anschliessend der 3. Lauf statt. Erwartet werden rund 100 Seifenkisten-Teams, die in vier Kategorien an den Start gegen. Die Ehrung der schnellsten Piloten findet um 16.15 Uhr statt.

Weitere Informationen unter www.berner-seifenkisten.ch