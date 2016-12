Serienheimweh

Das kann nur eine Serie: Plötzlich befällt einen das Heimweh. Nach dem Kellner, nach dem Grosi und ihrem jungen Lover, nach der Femen-Künstlerin und dem Manager in der Sinnkrise. «Heimat Kosmos» heisst das dreiteilige Theaterstück des Clubs 111 von Regisseurin und Hauptautorin Meret Matter und Hauptdarstellerin Grazia Pergoletti. Am Donnerstag hatte die letzte Folge Premiere.Die Episoden tragen Titel wie Bücher von Karl Ove Knausgard, doch die Nabelschau dahinter ist weit weniger narzisstisch. «Ich», «Die Nächsten» und «Liebe» handeln von Liebe und Arbeit, von Hiesigen und Zugewanderten und von Vorurteilen, die alle möglichen Kombinationen dieser Begriffe mit sich bringen.

Die Geschichte führt uns zunächst in die Welt der Protagonistin Sara (Grazia Pergoletti), einer geschiedenen, vom Alltag gelangweilten Beraterin für binationale Partner. Eine schwierige Diagnose bringt Sara aus dem Tritt, zugleich verliebt sie sich. In Folge zwei weitet sich der Kosmos aus. Nebenfiguren rücken in den Scheinwerferkegel, weitere kommen hinzu. Und plötzlich merkt man, dass sie alle zusammenhängen.

Drohender Sozialkitsch

Und in der letzten Episode, «Liebe»? Da bleibt vieles offen, und vieles wendet sich zum Guten. Sara zieht mit dem geliebten Philosophieprofessor und Kellner Aris zusammen. Der gefeuerte Stahlarbeiter Serhat bekommt von CEO Martin (dem Bruder von Sara) eine üppige Abfindung und kann damit das Medizin­studium seiner Suna finanzieren. Martin sagt sich von seiner zy­­nischen Rolle los, nachdem er den langjährigen Mitarbeiter gefeuert hat. Er sucht Läuterung – ausgerechnet bei Serhat, der selbst nach dem Rauswurf eine imponierende Zufriedenheit und Ruhe ausstrahlt. Unter grünen Bäumen spielen die neuen Freunde Strassenschach.

Schade nur, ists schon vorbei. Wann kommt die zweite Staffel?



Zu viel des Guten? Immerhin reitet sich das zankende Künstlerpaar Oksana und Robi noch in den Sumpf: Nachdem sie ihm eröffnet hat, dass sie schwanger sei, geht er fremd – mit einer Transsexuellen, was seine vermeintlich weltoffene ukrainische Freundin endgültig in die Verzweiflung treibt. Dieser Schlamassel drückt die immer mal Richtung Overkill ausschlagende Sozialkitschkurve unter die Telenovela-Schmerzgrenze.

Satte Dosis Romantik

Schade eigentlich, dass die Geschichten nicht mehr in die Tiefe gehen – was angesichts der Fülle an Figuren, Schicksalen und Wendungen indes nicht ganz einfach zu bewerkstelligen war. Aber die satte Dosis Romantik nehmen wir gern in Kauf, denn wir sind verliebt! Nicht nur in die Figuren, denen es sich wunderbar nachfühlen lässt. Die Ausstattung (Renate Wünsch) ist klasse: Das Bühnenbild lässt mittels Projektionen auf die Vielzwecklaube im Hintergrund alle möglichen Umgebungen simulieren. Auf dem Laufband im Vordergrund treibt Sara zwischendurch die Geschichte als Erzählerin voran.

Heimat Theater

Die drei im Wochentakt gespielten Episoden über die Heimat sind erstaunlich schnell selbst zur Heimat geworden. Ein Wiedersehen hat es auch mit dem Titelsong von Wael Sami Elkohly gegeben, siebenkehlig vorgetragen. Vier Schauspieler und drei Schauspielerinnen teilen sich die vielen Rollen auf. Allererste Sahne im starken Cast sind Philippe Nauer und Ferhat Keskin, die ihre Figuren am schärfsten defi­nieren. Grazia Pergoletti glänzt nicht nur in der Hauptrolle Sara Conti, sondern auch als frisch verliebte Kioskfrau.

Bedauerlicherweise ist es nach drei Teilen schon wieder vorbei. Wirklich abgeschlossen wirkt die Geschichte nicht. Vielmehr hat sich eine Welt aufgetan, in der wir weiterleben möchten. Wann kommt wohl die zweite Staffel? Wer uns eine so vielversprechende Serie gibt und sie mit Charakteren bevölkert, die über Weihnachten unsere Herzen erobern, im Sturm wie weiland Lothar die bewaldeten Hügel, muss sich diese Frage gefallen lassen. Bitte mehr!

«Heimat Kosmos»:Alle drei Teile am Stück gibt es heute ab 19.30 Uhr im Schlachthaus-Theater, Bern. Danach Silvesterparty. (Berner Zeitung)