So kalt wars im Kanton Bern

Lange liess er auf sich warten, nun ist er definitiv da: Der Winter hat die Schweiz fest im Griff. Nach dem ersten nennenswerten Schneefall sorgt arktische Kaltluft für Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt.

Arktisch waren die Temperaturen am frühen Freitagmorgen auch im Kanton Bern. Im Belpmoos etwa sank das Thermometer auf -16 Grad, wie der Wetterdienst «Meteonews» berichtete. Die Wetterstation in Zollikofen verzeichnete -10,9 Grad. Ebenfalls warm einpacken musste sich, wer im Emmental das Haus verliess. In Langnau etwa wurden eisige -12,2 Grad gemessen. Absoluter Spitzenreiter in den tiefen Lagen war Courtelary, wo das Quecksilber -16,8 Grad anzeigte.

Noch kälter war es in den Bergen. Am kältesten auf dem Jungfraujoch. Die dortige Messstation registrierte -29 Grad.

Eisige Kälte auch im Rest der Schweiz

Auch im Rest der Schweiz war es am Morgen bitterkalt. Im Flachland sank das Thermometer im Kanton Solothurn, genauer in Welschenrohr am tiefsten: -18,4 Grad. Landesweit am kältesten war es in La Brévine. In der Gemeinde im Neuenburger Jura sanken die Temperaturen auf minus 29,9 Grad. Der kleine Ort im Jura wurde seinem Ruf als Sibirien der Schweiz damit einmal mehr gerecht.

Und es geht eisig weiter: Nach einer teils klaren Nacht wird es aufs Wochenende hin vielerorts noch etwas kälter. Dann aber der Höhepunkt der Kälte erreicht, ab Sonntag sollen die Temperaturen wieder steigen.