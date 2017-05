So werden Pferde und Kühe gerettet

Bisher hat die Feuerwehr Grosstierrettungen «nach bestem Wissen und Gewissen» durchgeführt, erklärt Hansueli von Arx, der beim Feuerwehrinspektorat des Kanton Berns verantwortlich ist für die Grosstierrettung. Das ändert sich nun: Ein neues, tierschutzkonformes Konzept wurde entworfen, das die Rettung Grosser Tiere aus misslicher Lage regeln soll.

Unter anderem ist die Ausbildung der Feuerwehrleute festgeschrieben. In einem dreitägigen Kurs lernen die Männer und Frauen nicht nur, wie man Tiere in Sicherheit bringt – der Umgang und die Anatomie der Tiere sind ebenso Thema der Ausbildung: Nachdem am Montag noch mit einem Dummy – einem Plastiktier – geübt wurde, führen die Feuerwehrleute Dienstag echte Pferde durch das Nationale Pferdezentrum (NPZ).

Nach einer Einführung in Anatomie und Körperbau des Pferdes durch NPZ-Tierarzt Beat Wampfler wird schliesslich an der Freiberger-Stute Chanel der Ernstfall geprobt: Gurten und Netz müssen fachgerecht angebracht werden, damit das Pferd mit dem Hebekran der Feuerwehr hochgehoben werden kann.

Zwischen 20 und 30 Mal pro Jahr verunfallt in der Region Bern ein Grosstier. Gemäss neuem Konzept werden die Sonderstützpunkte Bern, Biel, Langenthal, Thun und Zweisimmen ausrücken, wenn ein Tier aus seiner Notlage befreit werden muss. Ausgelöst wird der Alarm über den Feuerwehrnotruf 118. Die fünf Stützpunkte wurden mit der entsprechenden Ausrüstung ausgestattet, das Personal wird nun ausgebildet. Als Partnerin der Feuerwehr übernimmt die Gebäudeversicherung Bern 50 Prozent der Kosten. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)