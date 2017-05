Spatenstich für den Dreiklang

Die Worber Dreiklang-Überbauung geht in die Bauphase: Am Mittwoch fand der symbolische Spatenstich dafür statt. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits im letzten Sommer anfangen. Eine Einsprache der Wohngenossenschaft Hawo führte jedoch zu Verzögerungen. Nachdem die Einsprache zurückgezogen wurde, konnten im Januar die ersten Vorbereitungsarbeiten beginnen. Nach dem gestrigen Spatenstich fahren nun die grossen Baumaschinen auf, um mit dem Aushub zu beginnen. In der Überbauung Dreiklang entstehen 60 Wohnungen und Gewerbefläche. Bereits klar ist, dass eine Aldi-Filiale in die Räumlichkeiten einzieht. Wie die Hofmatt Dreiklang AG sagt, seien Vermietung und Verkauf der Wohnungen auf gutem Weg. 20 von 40 Eigentumswohnungen seien verkauft. Für die 20 Mietwohnungen gebe es bereits 30 Interessenten.

Voraussichtlich können Ende 2019 die ersten Bewohner einziehen. (mib/pd)