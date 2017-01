Spitze der SP und Wyss bekennen sich zu RGM-Bündnis

Die gemeinsamen Wahlversprechen von SP, Grünem Bündnis und Grüner Freier Liste stünden für die neue Legislatur im Vordergrund. Das machten Co-Präsidentin Edith Siegenthaler und die unterlegene Stadtpräsidiumskandidatin Ursula Wyss am Montagabend an der Delegiertenversammlung in Bern deutlich.

Die Genossen spendeten Wyss eine 40 Sekunden lange stehende Ovation. Wyss hatte die Stichwahl gegen Alec von Graffenried (GFL) am Wochenende klar verloren.

Wyss räumte ein, der Wahlkampf habe Gräben aufgerissen. Diese müssten nun zugeschüttet werden. «Denn wir sind es unseren Wählern schuldig, die RGM-Politik fortzusetzen», betonte Wyss. Sie sprach sich für eine «mutige Politik» aus, die zeige, «dass RGM jetzt vier von fünf Sitzen im Gemeinderat hat».

Co-Präsidentin Siegenthaler betonte, die SP erwarte vom neuen Stadtpräsidenten einen klaren RGM-Kurs. Zugleich räumte sie ein, die Enttäuschung in der Partei sei gross. Die Stimmberechtigten hätten Sympathiefragen stärker gewichtet als Fähigkeiten. In diesem Punkt sei Wyss ihrem Konkurrenten klar überlegen gewesen. Genützt habe das nichts.

Für Siegenthaler ist deshalb klar, «dass wir unsere Leistungen für eine soziale Stadt stärker in den Vordergrund rücken müssen». Allerdings brauche es noch eine vertiefte Analyse zur Frage, warum genau Wyss gescheitert sei. Wyss betonte, sie werde sich daran mit einem selbstkritischen Blick beteiligen.

Eine grössere Diskussion über das Scheitern vom Wochenende blieb an der Parteiversammlung vom Montag aus. Die wenigen Delegierten, die das Wort ergriffen, wiesen darauf hin, dass an diesem Abend die Verabschiedung des langjährigen Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät im Zentrum stehe. Dieser wurde danach von allen SP-Fraktionschefs seit Tschäppäts Eintritt in den Gemeinderat gewürdigt. (chh/sda)