Sportwoche bleibt gestaffelt

Ein Kind besucht die Schule in Bern, das andere in der Gemeinde Köniz. Diese Ausgangslage kann Eltern vor organisatorische Herausforderungen stellen. Vor allem in der Sportwoche, die in Bern heute Samstag anfängt, in Köniz aber erst vom 17. bis zum 25. Fe­bruar stattfindet. Als Familie gemeinsam Skiferien zu verbringen, ist unmöglich.

Für dieses Problem sah Christoph Zimmerli eine Lösung. Der aktuelle Stadtratspräsident hatte noch als FDP-Stadtrat eine Motion eingereicht, in der er verlangte, dass die Sportferien von Stadt und Agglomeration ter­minlich aufeinander abgestimmt werden.

Gemeinden wollten nicht

Die zuständige Gemeinderätin Franziska Teuscher fand das persönlich zwar eine gute Idee, riet dem Stadtrat an der Sitzung vom Donnerstag aber dennoch davon ab, den Vorstoss zu überweisen. Das Signal aus den umliegenden Gemeinden sei klar: «Sie wollen nichts ändern.» Es gebe sogar Befürchtungen, dass es nachteilig sein könnte, wenn die ganze Agglo Bern gleichzeitig Sportferien habe. «Es wird schwieriger, Hotelzimmer, Ferienwohnungen oder Häuser für Skilager zu finden», sagte Teuscher.

Um beim Beispiel Köniz zu bleiben: Dort ist die Problematik der ungleichen Sportwochen im Zusammenhang mit dem Gymnasium Lerbermatt bekannt. Die Schulleitungskonferenz der Gemeinde hat jedoch beschlossen, vorläufig nichts zu ändern. Betroffenen Eltern wird empfohlen, entweder beim Gymnasium oder der Volksschule ein Gesuch zu stellen, damit das eine Kind die Ferien verschieben kann.

Für die meisten Gemeinden stehe eine Harmonisierung der Feriendaten mit den umliegenden Gemeinden im Vordergrund. So zum Beispiel Bolligen mit Vechigen und Stettlen oder Neuenegg mit Laupen und Köniz. Die Mehrheit des Berner Stadtrats lehnte die Motion schliesslich ab. (Berner Zeitung)