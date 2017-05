Starke Rauchentwicklung in Bäckerei

In Münchenbuchsee hat am Montagmittag ein kleiner Brand in einer Backstube zu einer starken Rauchentwicklung in der Bäckerei geführt. Sieben Personen, die sich in der Bäckerei befanden, wurden durch ein Ambulanzteam medizinisch untersucht.

Das Feuer brach im Bereich eines Kamins aus, wie die Kantonspolizei mitteilte. Gegen 12.15 Uhr ging die Meldung zu einer starken Rauchentwicklung in der Bäckerei an der Oberdorfstrasse ein. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und die Räume entlüften. Laut ersten Erkenntnissen geht der Brand auf einen technische Ursache zurück. (mb/sda)