Start der letzten Bauphase im Stadttheater

Das Stadttheater wird seit rund drei Jahren in Etappen saniert. In den vergangenen Bauphasen wurden unter anderem die Kassenhalle, der Theatersaal und die Umgänge saniert sowie die Bühnentechnik weitgehend ersetzt.

In der Bauphase 2017 folgen nun mit der Sanierung des Schüttetrakts Arbeiten im Backstage-Bereich, der Einbau der Medientechnik im Foyer sowie der Ausbau der Mansarde mit neuen bühnentechnischen Elementen, eine Beleuchtungsanlage sowie neuen Gastronomieeinrichtungen.

In der alten Kornhauspost, gegenüber dem Stadttheater, wird ausserdem ein öffentliches Theatercafé eingebaut. Die Theateratmosphäre soll im Café spürbar sein. So wird etwa der alte Bühnenboden vom Stadttheater im Café als Bodenbelag verwendet und Theaterscheinwerfer werden als Beleuchtungskörper eingesetzt.

Zudem wird eine kleine Bühne eingebaut. Das Theatercafé wird 80 Innensitzplätze und eine Aussenterrasse aufweisen.

Eröffnung im Oktober 2017

Konzert Theater Bern wird Ende August die Räumlichkeiten wieder beziehen und den Betrieb aufnehmen können.

Da in einzelnen Bereichen des Gebäudes noch Fertigstellungsarbeiten ausgeführt werden, die den Betrieb nicht tangieren, wird die Bauetappe voraussichtlich Mitte September abgeschlossen sein. Dies schreibt Konzert Theater Bern am Montagmorgen in einer Mitteilung.

Das Theatercafé soll voraussichtlich Ende Jahr eröffnet werden. Die Kosten für die Arbeiten in dieser Bauphase belaufen sich auf rund zehn Millionen Franken und werden aus dem 2013 vom Volk verabschiedeten Baukredit von rund 43 Millionen Franken sowie aus Sponsoringbeiträgen finanziert. Das Stadttheater wird im Oktober 2017 wieder eröffnet. (flo/pd)