Starthilfegerät löste Scheunenbrand aus

Am Samstag, 11. Februar 2017, wurde die Maschinenhalle eines Bauernhofs an der Längfeldstrasse in Ittigen durch einen Brand stark beschädigt. Inzwischen sind die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen.

Eine Verkettung von unglücklichen Umständen führte dazu, dass sich ein sogenannter Akku-Booster, welcher als Starthilfe für Autos oder Motorräder benutzt wird, während des Ladevorgangs überhitzte und dies in der Folge zum Brand führte. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Montagmorgen mit.

Der Brand brach in der Werkstatt im Untergeschoss der Maschinenhalle aus. Durch den Brand wurden zudem zwei Autos sowie ein Motorrad zerstört. Der Sachschaden beläuft sich gemäss Abklärungen auf insgesamt mehrere hunderttausend Franken. (flo/pkb)