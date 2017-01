Teure Freisprüche für die sechs Polizisten

Gerichtspräsidentin Bettina Bochsler ist überzeugt: Wenn Polizisten beschuldigt werden, ihr Amt missbraucht zu haben, mache eine Untersuchung und die Gerichtsverhandlung Sinn. «Es ist wichtig, dass die Bevölkerung das Vertrauen in die Justiz nicht verliert. Polizisten müssen Freund und Helfer bleiben», erklärte sie am Mittwoch vor der Urteilseröffnung.

Dass die drei SBB-Transportpolizisten, der Kantonspolizist und die zwei Angehörigen der Einsatzgruppe Enzian schliesslich vor Gericht standen, hat eine lange Vorgeschichte: Die Polizisten selber reichten nach einem Vorfall im September 2011 eine Anzeige gegen einen Kurden ein. Sie warfen ihm Widerstand gegen Amtshandlungen und Drohung vor.

Als Antwort darauf zeigt ebendieser Kurde die Polizisten wegen Amtsmissbrauchs und Körperverletzung an. Die Staatsanwaltschaft wollte das Verfahren einstellen, doch der Kurde und sein Anwalt führten dagegen vor Obergericht erfolgreich Beschwerde. Darum standen nun sechs Polizisten und der Kurde gemeinsam vor Gericht. Fünfeinhalb Jahre nach dem Vorfall.

Der kurdische Flüchtling wurde in dieser Nacht im Jahr 2011 in Bern von der Bahnpolizei zur alten Bahnhofwache geführt. Der Mann soll ohne Ticket von Olten nach Bern gefahren sein. Als die eigentliche Kontrolle stattfinden sollte, forderten die Bahnpolizisten ihn auf, sein Telefon wegzulegen. Doch der Kurde telefonierte weiter. Darum drückte einer der Polizisten seinen Arm herunter, der Kurde nahm das als Angriff und startete seinerseits eine Attacke gegen einen Polizisten.

So entstand eine «Schwingete», wie es einer der Polizisten ausdrückte. Der Kurde kam immer mehr in Rage, sodass die Bahnpolizisten mithilfe des Kantonspolizisten den Kurden zu Boden drückten, dort fixierten und ihn in Handschellen legten. Dabei erlitt der Kurde Schürfungen und Rötungen an Hand- und Fussgelenken sowie an den Unterschenkeln und der Schulter. Er wurde in einen Warteraum gesperrt.

Ein paar Minuten später machten die Polizisten einen Versuch, dem Kurden die Handschellen abzunehmen. Man teilte ihm auch mit, er könne die kleine Zelle verlassen und nach Hause gehen. Doch der Kurde wollte nicht, Er sagte vor Gericht, dass er Angst gehabt hätte, ausserhalb der Zelle misshandelt zu werden. In seiner Angst setzte er sich gegen alles und jeden zur Wehr.

Schliesslich konnte er aus der Deckenlampe Plexiglasscherben lösen, die er als Waffe einsetzte. Am Schluss der Geschichte stand die Einsatzgruppe Enzian. Man öffnete die Zellentüre und wollte den Mann auffordern, die Scherbe wegzulegen. Doch der Kurde griff an. Er wurde mit dem Taser niedergestreckt. So stellten es die Polizisten dar.

Der Kurde erzählte vor Gericht, er sei geschlagen worden. Man habe ihn zu Boden gedrückt, indem man ihm auf Hand- und Fussgelenke gestanden sei. Er berichtete von grosser Angst. Für Gerichtspräsidentin Bochsler nachvollziehbar. Denn der kurdische Flüchtling wurde während Jahren in türkischen Gefängnissen misshandelt. «Er leidet an der posttraumatischen Belastungsstörung.»

Sie kam zum Schluss, dass sich der Kurde in einer Putativnotwehrsituation befunden habe. Das heisst, er habe sich vorgestellt, dass er sich wieder gegen Misshandlungen wehren müsse. Er wurde darum von allen Anschuldigungen freigesprochen. Ebenso die Polizisten. «Ihre Aussagen sind übereinstimmend», so Bochsler. Wie immer bei Freisprüchen hat der Kanton die Kosten zu tragen.

Für die sechs Anwälte macht das rund 100'000 Franken aus. Die Verfahrenskosten liegen bei 30'000 Franken. «Ich weiss, dass dieses Verfahren teuer ist, aber es war richtig, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Erklärte Bettina Bochsler. (Berner Zeitung)