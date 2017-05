Theo Loosli, eine prägende Figur für Bern, ist gestorben

«Ein Dirigent muss überzeugen, nicht befehlen», pflegte Theo Loosli zu sagen. In den 46 Jahren, in denen er den Berner Bach-Chor leitete, ging es ihm stets ­darum, zu vermitteln. Als er 2013 die Leitung des Chors abgab, tat er das gefasst und mit Würde. Er habe immer gesagt, spätestens mit 80 werde er als Dirigent des Berner Bach-Chors zurücktreten. Deshalb falle es ihm nun auch nicht schwer, wie er in Interviews verriet.

Für Berns Musikleben war Theo Loosli während Jahrzehnten eine wichtige Figur. Mit dem Berner Bach-Chor, dem er zu beachtlichem Erfolg verhalf, gab er über 400 Konzerte im In- und Ausland. Er gründete ausserdem die Sinfonietta Bern, den Berner Kinderchor und das Orchestre Symphonique Neuchâtelois.

Theo Loosli setzte sich während seiner Tätigkeit als Dirigent stets für junge Talente ein und förderte die zeitgenössische ­Musik. Mit derselben Leidenschaft, mit der er seinen Chor führte, schrieb er auch Texte. Er verfasste verschiedene Manuskripte über Musik und Literatur. Loosli studierte Violine in Rom und Komposition sowie Dirigieren an der Musik-Akademie Basel. Berufsdirigent zu werden, war aber ursprünglich gar nicht sein Ziel gewesen, wie er in seinem letzten Interview mit dieser Zeitung 2013 verriet. Als er sein erstes Konzert dirigierte, war er noch im Lehrerseminar: «Plötzlich hiess es: ‹Könntest du nicht das Orchester leiten?› Ich war noch sehr jung. Und ja, ich hatte eigentlich nie im Sinn, Berufs­dirigent zu werden.»

Am 14. Mai feiert der Berner Bach-Chor sein 50-Jahr-Jubiläum im Kultur-Casino Bern. Wie Markus Rindlisbacher, der Präsident des Chors, gestern mitteilte, wird das Konzert nun besonders dem Gedenken an Theo Loosli ­gewidmet. (Berner Zeitung)