Tödlicher Unfall am Bielersee: Kabel leitete Strom ins Wasser

Im Rahmen der Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft zum schweren Unfall im Hafenbecken von Neuenstadt von Montag liegen weitere Erkenntnisse vor. Dies schreibt die Kantonspolizei Bern am Dienstag in einer Mitteilung.

So zeigten insbesondere erste Abklärungen der Spezialisten im Bereich der Elektrizität einen Defekt bei einem Kabel der elektrischen Installation im Hafen auf. Demnach gab es sowohl im Geländer des Hafens als auch in dessen unmittelbarer Umgebung und bis zum See eine elektrische Verbindung.

Mehrere Personen gaben denn auch im Rahmen von Befragungen an, beim Versuch den Opfern zu helfen, einen Stromstoss erlitten zu haben. Zugleich liegen erste Ergebnisse des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern vor, welche in die gleiche Richtung gehen. So steht heute ein Stromschlag als Hauptunfallursache im Vordergrund. Dieser dürfte - direkt oder indirekt - zum Tod der beiden Frauen geführt haben.

Schliesslich konnte auch die zweite Frau, welche zunächst ins Spital gefahren worden war, dort jedoch verstarb, identifiziert werden. Es handelt sich dabei um eine 53-jährige im Kanton Bern wohnhafte Niederländerin.

Die Gefahr, welche vom defekten Kabel ausging, konnte inzwischen behoben werden.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sowie im Rahmen der gesamten Untersuchung werden Zeugen gesucht. Personen, welche den Unfall beobachtet haben, den Opfern zu Hilfe kamen oder allfällige Angaben zu Vorfällen im Zusammenhang mit der elektrischen Installation im Hafen von Neuenstadt machen können, werden gebeten sich bei der Kantonspolizei Bern unter der Nummer 032 324 85 31 zu melden. (flo/pkb)