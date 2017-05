Tour de Suisse: Stadt Bern macht 70'000 Franken locker

Die Stadt Bern will auf dem touristischen Werbemarkt weiterhin mit spektakulären Radsport-Fernsehbildern punkten. Deshalb unterstützt sie den Tour-de-Suisse-Etappenhalt von Mitte Juni in Bern mit 70'000 Franken.

Der Berner Gemeinderat Reto Nause sagte am Montagmorgen an einer Medienkonferenz des lokalen Organisationskomitees laut Communiqué und Redetext, Bern habe «grosse Fortschritte in der positiven Wahrnehmung und im internationalen Bekanntheitsgrad» gemacht.

Mit ihrer hügeligen Topographie, der Altstadt und dem Bundeshaus biete Bern eine «einmalige Kulisse» - sowohl für die Sportler wie auch für die Zuschauer. Deshalb sei es «nichts als logisch», dass nach der Tour de France im vergangenen Jahr auch die Tour de Suisse wieder nach Bern komme. Der grösste Radsportanlass der Schweiz gehöre in die Bundesstadt.

Nebst einem Beitrag von 70'000 Franken werde die Stadt Bern den Tour-de-Suisse-Organisatoren auch einen Gebührenerlass gewähren. Nichts zahlen muss der Radsportanlass also beispielsweise für die Nutzung öffentlichen Bodens und das Aufstellen von Sicherheitsabschrankungen entlang der Strecke.

Das ergänzte Alice Späh von der Stadtberner Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie auf Anfrage. Der Betrag von 70'000 Franken liegt in der Kompetenz der Berner Stadtregierung.

Ziel im Berner Nordquartier

Der Tour-de-Suisse-Tross wird sich am Montagnachmittag, dem 12. Juni, von Menziken AG her dem Kanton Bern nähern. Er quert zuerst das Emmental und fährt dann via Krauchthal nach Stettlen und durch das Gümligental nach Gümligen. Weiter geht es durch Ostermundigen auf eine Runde durch die Berner Innenstadt. Genauer gesagt befahren die Rennfahrer den Muristalden hinab zum Bärenpark, dann die Altstadt hoch zum Zytglogge und über den Bundesplatz weiter hinab zur Matte. Am Schluss wartet der steile Aargauerstalden und der Schlusssprint auf der Papiermühlestrasse im Berner Nordquartier.

Während die Profis um zirka 17.30 Uhr das Ziel erreichen, können Kinder und Jugendliche an diesem Montagmorgen bereits ab 11 Uhr auf dem Bundesplatz Velo-Geschicklichkeitskurse befahren. Auch stehen interaktive Verkehrstests auf dem Programm, wie an der Medienkonferenz bekanntgegeben wurde.

Am Dienstagmittag starten die Fahrer um 13.30 Uhr auf dem Münsterplatz. Neutralisiert, also noch nicht im Rennmodus, fahren sie zuerst via Waisenhausplatz, Schützenmatte und Neufeld und dann weiter in Richtung Wohlen. Etappenziel wird Villars-sur-Ollon VD sein.

Ab 10 Uhr werden in den Gassen zwischen Zyglogge und Nydeggbrücke die 22 Start-Camps der Equipen aufgebaut sein. Es herrscht also Rennatmosphäre. Letztmals war Bern im Jahr 2015 Tour-de-Suisse-Ankunftsort: Damals endete die Tour in Bern.

Verkehrsbeschränkungen geplant

Vor allem in Bern und Ostermundigen werde das Radrennen für «gewisse Sperrungen und Umleitungen» sorgen, sagten die Organisatoren weiter. Entlang der Strecke müsse mit Sperrungen von rund 30 Minuten gerechnet werden. Zudem werde am Montag ab 15 Uhr ein Halteverbot entlang der Strecke in der Stadt Bern signalisiert. Ganztags gesperrt sein wird am 12. Juni die Papiermühlestrasse im Abschnitt zwischen Kasernenstrasse und Guisanplatz.

Am 13. Juni werden in Bern die Kram- und die Gerechtigkeitsgasse sowie die Post- und Rathausgasse für den Verkehr gesperrt. Bereits ab dem frühen Morgen sind zudem Münsterplatz und Herrengasse abgesperrt.

So sah es in und um Bern aus vor zwei Jahren, als die Tour de Suisse ebenfalls in der Bundeshauptstadt Halt machte:

(mib/sda)