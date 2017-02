Unbekannt warfen Farbgläser gegen das Amthaus

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte mit Farbe gefüllte Gläser gegen das Amthaus in Bern geworfen und Sprayereien angebracht. Eine zivile Patrouille der Kantonspolizei Bern sah zirka 30 vermummte Personen von der Schützenmatte her in Richtung Hodlerstrasse rennen, wo die Gruppe zahlreiche mit Farbe gefüllte Einmachgläser gegen die Fassade des Amthauses warf.

Zeitgleich brachten die Unbekannten Sprayereien an und beschädigten ein Fenster. Die Vermummten zogen sich nach der koordinierten Tat umgehend wieder auf die Schützenmatte und den Vorplatz der Reitschule zurück. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Sachschaden mehrere tausend Franken.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die Angaben zur Täterschaft machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer +41 31 634 41 11 zu melden. (ngg/pkb)