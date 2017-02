Veranstalter muss auch zahlen

Nach dem Open-Air-Konzert Stars of Sounds Anfang Juni letzten Jahres war die Pantschau in Murten arg in Mitleidenschaft gezogen. Der Gemeinderat und die Veranstalter haben sich darauf geeinigt, dass Letztere einen Teil des verursachten Schadens übernehmen. Dies erklärte Stadtammann Christian Brechbühl an der Sitzung des Generalrates Murten.

Konkret geht es laut Brechbühl um 35'000 Franken. Um diesen Betrag seien die Instandsetzungsarbeiten höher gewesen als in einer Vereinbarung festgehalten. Diese regle, bis zu welchem Betrag die Gemeinde den Aufwand für die Instandhaltung trage. Der Veranstalter habe deshalb diese Mehrkosten zur Hälfte über­nommen.

Wochenlang gesperrt

Die Organisatoren zählten damals an drei Tagen 28'000 Festivalbesucher auf der Wiese am Murtensee. Es folgten weitere Anlässe wie das Festival Wake ’n’ Jam und der Seelandtriathlon und setzten der Wiese zu. Das Areal musste zeitweise für mehrere Wochen für Reparaturen gesperrt werden. Erst am 31. August konnte die Grünflache wieder freigegeben werden. Brechbühl reagierte mit seiner Antwort auf Anfragen der Generalräte Julia Senti (SP) und Martin Leu (GLP).

Diese hatten sich erkundigt, wer für die Schäden auf Murtens Naherholungsgebiet geradestehe, wer die Bewilligungen ausstelle und kontrolliere. Während Jahren hatten sich die Kosten für die Behebung der Schäden im selben Rahmen bewegt. 2016 sei nun erstmals ein ausser­ordentlicher Aufwand entstanden, erklärte Brechbühl. Er erinnerte die Generalräte an die Bedingungen, unter denen das Stars of Sounds stattgefunden hatte: «Das Wetter war nicht gut für einen Anlass. Die drei Tage waren überdurchschnittlich nass und regnerisch.» (Berner Zeitung)