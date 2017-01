Verlängerung für Familie Osterhase

«Ds Ostermundigä geit d Sunnä uf.» – «Atomkraft Nein Danke!» – «Make love, not war.» – «Solidarität mit der Effingerstrasse 29.»

Die Botschaften am alten, vor zwei Jahren besetzten Gebäude an der Bernstrasse 29 sind bunt. Angebracht hat sie das Kollektiv Familie Osterhase. Bei Nacht und Nebel war es hier, an pro­minenter Lage beim Bahnhof Ostermundigen, eingezogen. Kaum waren die Wogen um die Besetzung geglättet, folgte die nächste Schlagzeile: Polizisten der Sondereinheit Enzian stürmten das Gebäude. Sie suchten einen Gewaltverbrecher, den sie aber nicht fanden. Das Kollektiv erwirkte ein Strafverfahren gegen die Polizisten, das eingestellt wurde und jetzt auf Geheiss des Obergerichts neu aufgerollt werden muss.

Das Warten auf den Neubau

Mittlerweile lebt die Familie ­Osterhase legal im alten Wohn- und Geschäftshaus. Sie hat mit der Besitzerin, der HRS Real ­Estate AG, einen Zwischennutzungsvertrag abgeschlossen. Das Kollektiv darf bleiben, bis das Haus abgerissen wird.

Das Haus muss dereinst dem Projekt Poststrasse Süd weichen, einem Neubau mit 18'000 Quadratmetern Büros, Wohnungen, Praxen und Läden. «Ginge es nach uns, würde möglichst rasch mit dem Neubau begonnen», sagt Gemeindepräsident Thomas Iten (parteilos). Doch er wird sich gedulden müssen: Als Nächstes wird die Überbauungsordnung öffentlich aufgelegt. Frühestens vor den Sommerferien kommt sie ins Parlament.

Danach beginnt das Baubewilligungsverfahren. «Wir hoffen, dass der Bau Ende 2019 oder Anfang 2020 bezugsbereit ist», erklärt HRS-Sprecherin Olivia Valier. Das Haus an der Bernstrasse 29 werde abgerissen, «sobald die planungsrechtlichen Grundlagen rechtskräftig sind». Ein Datum nennt sie nicht.

Die zwei Lager

HRS habe mit der Familie Osterhase ein «entspanntes Verhältnis», so Olivia Valier. «Abmachungen werden, soweit wir dies aus der Ferne beurteilen können, eingehalten.» Auch Gemeindepräsident Iten erklärt: Bei der Gemeinde seien in letzter Zeit keine Reklamationen gegen das Kollektiv eingegangen – nicht wegen Lärm und auch nicht wegen anderer Vorkommnisse.

In Ostermundigen gebe es zwei Lager, sagt Iten: «Die einen haben nichts gegen die Familie Osterhase einzuwenden, solange diese niemandem etwas zuleide tut.» Die anderen dagegen störten sich an der Dreistigkeit der Leute, die ein Haus besetzten, und an den Botschaften an der Hausfassade. «Sie finden, das verschandle das Ortsbild.» Als Kritikerin der Hausbesetzer hat sich in der Vergangenheit auch die FDP hervorgetan. Schon mehrfach versuchte sie politischen Druck aufzusetzen, damit «dieser Unort» bald verschwindet.

Das nächste Konzert

Und was sagt die Familie Osterhase? Im Lokal im Erdgeschoss sind drei Leute am Mittagessen. Ein junger Mann mit hochgezogener Kapuze öffnet die Türe. Er sei hier nur zu Gast, wolle lieber nichts sagen, erklärt er freundlich. Auch die E-Mail mit Fragen an die Familie Osterhase bleibt bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Ein Blick auf die Plakatsäule neben dem Haus macht aber klar: Hier werden auch künftig Anlässe stattfinden. Morgen Samstag zum Beispiel das Konzert von NH3, einer Ska-Band aus Italien. (Berner Zeitung)