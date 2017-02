Verurteilter entgeht einer mehrjährigen Haftstrafe

Ende April 2016 klickten in Südafrika die Handschellen. Aufgrund eines internationalen Haftbefehls wurde der Mann verhaftet. Er war im Januar 1998 vom Kriminalgericht in Murten in Abwesenheit zu 9 Jahren Zuchthaus verurteilt worden, wegen wiederholter Betäubungsmitteldelikte. Im letzten Oktober wurde der Mann nach Freiburg überstellt, wo ihm im Gefängnis das damalige Urteil ausgehändigt wurde.

Delikte sind verjährt

Ende Oktober verlangte der Mann, dass sein Fall vor dem Strafgericht des Seebezirks nochmals verhandelt wird. Auf dieses Gesuch ging das Gericht ein und stellte bei der Neubeurteilung fest: Das Strafverfahren wird eingestellt, weil die Delikte aus den Jahren 1994 bis 1996 verjährt sind. Das Gericht ordnete zudem an, dass der Mann unverzüglich freigelassen wird.

Mit diesen Entscheiden war die Freiburger Staatsanwaltschaft nicht einverstanden. Für sie war das Gesuch des Mannes zu spät gestellt worden. Das Gericht hätte nicht darauf eintreten dürfen. Mit ihrer Beschwerde erreichte die Staatsanwaltschaft aber nur, dass der Mann vorläufig im Gefängnis bleiben musste.

Einstellung rechtskräftig

Weil die Staatsanwaltschaft den Fall weiterzog, musste sich das Kantonsgericht dessen annehmen. In der Beschwerde ging es primär darum, dass das Bezirksgericht gar nicht dafür zuständig sei, den Haftbefehl aufzu­heben. Gegen den Entscheid, das Verfahren einzustellen, rekurrierte die Staatsanwaltschaft nicht.

Somit blieb dem Kantonsgericht nichts anderes übrig, als die Beschwerde der Staatsanwaltschaft abzuweisen. Zwar sei das Bezirksgericht nicht zuständig, den Haftbefehl aufzuheben. Aber es sei sehr wohl dafür zuständig, die umgehende Freilassung anzuordnen, weil das Strafverfahren rechtskräftig eingestellt worden sei.

Statt 9 Jahre hat der Verurteilte nur gut 1½ Jahre abgesessen. Zu den gut 9 Monaten seit der Verhaftung kommen zusätzlich 280 Tage U-Haft vor bald 20 Jahren. (hus)