Viel Geld für neuen Spielplatz

15 000 Franken wollte das Quartierzentrum Villa Stucki via Crowdfunding sammeln, um den Spielplatz im Innenhof zu ­erneuern (wir berichteten). Der tatsächlich gesammelte Betrag schiesst weit über dieses Ziel hinaus: Über 23 000 Franken kamen zusammen – «ein schöner Erfolg», wie Clelia Gaggioni, Betriebsleiterin des Quartierzen­trums, schreibt.

Obschon die Sammelaktion erst kürzlich ein Ende fand, sind die Arbeiten für den neuen Spielplatz bereits seit längerem in Gange: Vor einem Monat wurden die morschen und gefährlichen Holzspielgeräte abgebrochen.

In den kommenden Wochen nun folgt der Aufbau der neuen Elemente. Am 27. Mai wird schliesslich mit dem Aufbau des Herzstücks begonnen: des neuen Spielschiffs. Wer als Freiwilliger mit ins Boot steigen möchte, darf sich gerne bei Clelia Gaggioni melden. Am 30. Juni schliesslich soll der neue Spielplatz mit einem Fest eröffnet werden.

Mehr Informationen unter www.villastucki.ch. (Berner Zeitung)