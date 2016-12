Viel mehr als nur Wappenscheiben

Martin Halter betreibt ein aussergewöhnliches Kunsthandwerk. Von seiner Spezies gibts in der Schweiz nur noch eine Handvoll Experten. Halter ist Glasmaler. Sein Atelier befindet sich am Klösterlistutz in der Berner Altstadt. Der 70-Jährige führt das Geschäft in dritter Generation. Sein Grossvater, Louis Halter, kam von Strassburg nach Bern, wo er vor 100 Jahren eine Glasmalereiwerkstatt eröffnet hat. Nachdem er ein paarmal die Lokalität gewechselt hatte, zog er 1923 an den Klösterlistutz.

1956 übernahm sein Sohn Eugen Halter den Betrieb. Seit 1981 führt Martin Halter das Atelier. Durch die Fenster der Werkstatt blickt man auf die Aare. Rechts und links der Fenster ist eine Vorrichtung angebracht, mittels derer der Glasmaler ausgewählte Objekte auf Schienen ins Tageslicht rücken kann. So kommen die Farben und filigranen Details erst recht zur Geltung.

Der Laie staunt und muss das Vorurteil ablegen, wonach ein Glasmaler vor allem langweilige Wappenscheiben und heilige Figuren kreiert. Bei Halter kommen geometrische Formen und Figuren, Tiere, Menschen, Blumen und Blätter und vieles mehr ins Licht.

Kirchenfenster von Halter

Gewiss spielen kirchliche Aufträge in der Geschichte der Glasmalerfamilie eine wichtige Rolle. Die Kirchenfenster von etlichen Kirchen in verschiedenen Kantonen kommen aus dem Atelier an der Aare. Etwa die neun Meter hohen Fenster in der Schlosskirche Interlaken; es sind schweizweit die grössten, die aus einem Stück gefertigt sind.

«Das Interesse an der Glasmalkunst ist in den ­1990er-Jahren ­eingebrochen.»Martin Halter, Glasmaler

Oder in der Kirche in Wahlern. «Das ist die einzige Kirche in der Schweiz, wo alle drei Halter-Generationen vertreten sind», sagt Martin Halter. Viele der Werke wurden in enger Zusammenarbeit mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern geschaffen.

Vor allem Restaurierungen

Eine Zeit lang in Mode seien die gläsernen Kunstwerke als Dienstaltersgeschenke von Firmen an ihre Angestellten gewesen. «Das Interesse für die Glasmalkunst ist zu Beginn der 1990er Jahre aber eingebrochen», meint Halter. «Der Hauptanteil meiner Arbeit besteht heute aus Restaurierungen.»

Ausser einem Mitarbeiter, der bei ihm aushilft, betreibt er das Atelier allein. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger hat Halter nicht. Seine Tochter Corinne ist Kulturwissenschaftlerin. Sein Sohn hat sich der Kunst verschrieben. Jürg Halter ist Schriftsteller, Performancekünstler und Musiker.

Der 70-jährige Vater will das Glasmalatelier weiterführen. «Einen Nachfolger werde ich wohl keinen finden», sinniert er. Anstatt ein teures Hobby zu betreiben, wolle er lieber hier in der Werkstatt bleiben. Sein Beruf, das Glasmalen, sagt er, sei sein Hobby. (Berner Zeitung)