Viererfeld: Nicht neben-, sondern miteinander wohnen

3000 Personen in rund 1200 neuen Wohnungen: Auf dem Vierer- und dem Mittelfeld erfährt Bern einen veritablen Wachstumsschub. Gleichzeitig ist die Stadt gefordert, zu beweisen, dass sie Städtebau auf der Höhe der Zeit zu leisten imstande ist. «Innovative und überzeugende Lösungen» sind gefragt, so Stadtplaner Mark Werren.

Ein Schlagwort modernen Städtebaus ist «Generationenwohnen». Dazu, diese Idee zu verbreiten, ist 2016 in Bern ein Förderverein gegründet worden. Initianten sind die Freiwilligenorganisation Innovage sowie der Regionalverband Bern-Solothurn der Wohn­baugenossenschaften, mit im Boot sind das Alters- und Versicherungsamt der Stadt Bern und die Burger­gemeinde.

Im Kern geht es bei Generationenwohnen um eine einfache Idee: Als Nachbarn nicht nur nebeneinander, sondern auch miteinander zu wohnen, einander generationenübergreifend mit Hilfeleistungen zu unterstützen. Eine Selbstverständlichkeit, die sich oft von selber ergibt, könnte man meinen.

Auch Jürg Sollberger, Experte für genossenschaftliches Bauen und Vizepräsident des Fördervereins Generationenwohnen-Bern, bestreitet dies nicht. Er sagt aber ebenso: «Bei neuem verdichtetem Wohnungsbau ist im Sinne der Wohnqualität darauf zu achten, dass Strukturen entstehen, die nachbarschaftliches Zusammenleben fördern.» Städtebauliches Muster, Parzellierung, Wegnetze, Aussenraumgestaltung, Raum­programme – dies alles beeinflusse, ob ein Quartier eher von Begegnung oder von Abschottung geprägt sei.

Gelebte Nachbarschaft

Es gehe nicht darum, eine individualisierte Gesellschaft zu «korrigieren», stellt Sollberger klar. «Menschen erleben sich heute als selbstbestimmte Individuen, die auch mal die Tür hinter sich schliessen wollen. Die Diskussion um die Beschränkung des individuellen Wohnraums verlangt aber auch die Ergänzung mit gemeinschaftlich genutzten Räumen.»

Gleichzeitig sei es zunehmend ein Bedürfnis, im nahen Wohnumfeld soziale Kontakte zu erleben – «gerade in einer Gesellschaft, in der viele Menschen nach der Pensionierung noch 20 oder 30 Jahre daheim leben.» Eben deshalb gehe es beim Bauen darum, die Voraussetzungen für ein Zusammen­leben ausserhalb der eigenen Wohnung bereit­zustellen. Ein Beispiel dafür sind flexible Innen- und Aussenräume, in denen ein Fest oder ein Filmabend stattfinden kann.

Generationenwohnen heisst diese Form «gelebter Nachbarschaft», weil sie ein Konzept aufgreift, das früher tatsächlich in der Grossfamilie oder Dorfgemeinschaft selbstverständlich war: Die Grosseltern hüteten die Enkel, die Enkel halfen den Grosseltern im Garten. Heute leben die Grosseltern weit weg, Vater und Mutter haben wenig Zeit. «Junge Familien sind aber immer noch froh, wenn Grosseltern in der Nähe sind», sagt Sollberger. «Es müssen ja nicht die eigenen sein.»

Kein Patentrezept

Es gibt laut Sollberger kein Patentrezept dafür, dass nachbarschaftsbezogene Strukturen wie erhofft funktionieren. Um zunächst überhaupt das Bewusstsein für das Thema zu schärfen, führt der Berner Förderverein unter anderem Info­anlässe durch. Im Warmbächli finanziert er zudem eine Forschungsarbeit, die ausloten soll, wie weit sich die sechs beteiligten Wohnbau­genossenschaften zu einer genossenschaftsübergreifenden Idee von Generationenwohnen animieren lassen.

Dies wirft ein Schlaglicht auf weitere Fragen, die sich innovative Bauträger heute stellen – «nicht nur Genossenschaften», betont Sollberger: Entsteht in einer neuen Siedlung eine Nachbarschaft von selbst oder soll jemand für die Animation zuständig sein? «Eine solche kann helfen, das Eis zu brechen und Anstösse zur nötigen Eigeninitiative zu geben.»

Eine andere Frage ist, ob nachbarschaftliches Zusammenleben bloss ermöglicht oder ein Stück weit verordnet werden soll, zum Beispiel durch eine Zeitvorgabe, die jemand «gemeinnützig» leistet. «Das ist eine Frage, die jede Nachbarschaft für sich klären muss.»

Wettbewerb stellt Weichen

Beim Vierer- und Mittelfeld ist die Planung noch zwei, drei Schritte weniger weit. Hier versucht der Förderverein Generationenwohnen-Bern, auf die Rahmenbedingungen des städtebaulichen Wettbewerbs einzuwirken, der als Nächstes ansteht. «Was im Wettbewerbsprogramm steht und wer in der Jury bestimmt, ist entscheidend dafür, wie das Quartier einmal aussehen wird.»

Er hoffe, dass der Förderverein mit der Stadtplanung in einen Dialog treten könne, sagt Sollberger. «Wir möchten uns mit unserem Wissen und unseren Ideen einbringen können.» Ideen, die so einfach klingen und doch eine Knacknuss sind: Wie kann gute, generationenübergreifende Nachbarschaft im neuen Stadtquartier Vierer-/Mittelfeld einmal gelebt werden? (Berner Zeitung)