Voll- statt minderjährige Asylsuchende im Rossfeld

Der Kanton Bern verzichtet auf die Einrichtung eines Zentrums für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) in der ehemaligen Krankenpflegeschule Engeried in Bern. Grund dafür sei die rückläufige Anzahl der Asylgesuche, teilt die Stadt Bern am Donnerstag mit. Gleichzeitig habe der Kanton aber Bedarf für andere Personengruppen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs angemeldet.

Der Gemeinderat prüft daher zurzeit, im Gebäude an der Reichenbachstrasse 118a als befristete Zwischennutzung ein Zentrum für asylsuchende Familien und Einzelpersonen einzurichten. In diesem Zusammenhang wird auch abgeklärt, ob eine Nutzung als Zentrum für «Resettlement»-Flüchtlinge realisiert werden kann.

Als «Resettlement»-Flüchtlinge gelten kranke, traumatisierte, behinderte und betagte Flüchtlinge; unter ihnen findet sich ein hoher Anteil (rund 60 Prozent) an Frauen, Mädchen und Familien.

Die Nutzung als Flüchtlingszentrum soll temporär bis zur Realisierung der vorgesehenen Wohnüberbauung des Areals erfolgen. Gemäss heutiger Planung ist der Baustart Ende 2019 vorgesehen. (mb/pd)