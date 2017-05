Vom Feld direkt in die Küche

Im T-Shirt und mit zusammen­gebundenen Haaren kniet Anja Pfäffli auf dem Feld und schneidet grüne Spargel. «Die Spargelsaison hat dieses Jahr bereits ­Anfang April begonnen», sagt die junge Landwirtin, die vor einem Jahr den Bauernbetrieb von ihren Eltern übernommen hat.

Doch dann kam der Frost, und viele Spargel gingen kaputt. An diesem sonnigen und warmen Maitag ist davon nichts mehr zu spüren. «Jetzt kann man den Spargeln beinahe beim Wachsen zusehen», sagt die 28-Jährige.Im Gegensatz zu den weissen Spargeln, die gestochen werden, wachsen die grünen über der Erde.

Dieser Aufstieg ans Licht ist dann auch gleich die Erklärung für ihre Farbe. Sobald das grüne Gewächs eine gute Höhe erreicht hat, schneidet Anja Pfäffli es mit einem Rüstmesser ab.

Die am Morgen auf dem Feld geschnittenen Spargel liefert sie an die direkt neben dem Hof gelegene Wirtschaft zum Löwen. Hier hat ihre ältere Schwester Julia Pfäffli das Kommando. Auch sie führt weiter, was die Eltern aufgebaut haben. Während 35 Jahren bewirtschafteten diese den Löwen.

Die Familie arbeitet eng zusammen. Was die eine Schwester auf dem Feld erntet, bereitet die andere in der Küche frisch zu.

Geschäfte unter Schwestern

Julia Pfäffli hat ihre Kochlehre in der Moospinte in Münchenbuchsee beim Sternekoch «Chrüter­oski» absolviert und arbeitete unter anderem in der vielfach ausgezeichneten Fischerzunft in Schaffhausen. Die mittlerweile 40-Jährige hat ihre Erfahrungen gesammelt. «Ich brauchte diesen Reifeprozess, um meine Chance in der Übernahme des elterlichen Betriebes zu sehen», sagt sie.

Die Nähe und die Unterstützung der Familie ermöglichen der alleinerziehenden Mutter zudem den Einklang zwischen der Betreuung ihrer Tochter und dem Beruf. Die enge Zusammenarbeit mit der Familie ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Bei den Pfäfflis läuft sie aber gut.

Auf die Frage, wann es zum letzten Streit zwischen den Schwestern gekommen sei, müssen diese erst einmal überlegen. «Ich glaube, das war im Februar», sagt Julia Pfäffli. «Ja genau, wegen eines Tischs», erwidert Anja. Beide lachen. Umsonst bekommt die ältere Schwester die Spargel trotzdem nicht.

«Das ist in Ordnung, wir müssen ja schliesslich beide von etwas leben», sagt Julia Pfäffli. Im Gegenzug bezahlt natürlich auch Anja Pfäffli, wenn sie im Restaurant speist. Ein Sonderpreis ist aber unter den Schwestern schon drin.

Spargel in allen Variationen

Zu Gast in der Wirtschaft zum Löwen, isst die Landwirtin ihre Spargel am liebsten im Blätterteig mit Rohschinken und Käse. Die Köchin selbst bevorzugt sie pur, nur mit etwas brauner Butter verfeinert.

Auf der Speisekarte finden sich aber noch viele weitere Variationen: zum Beispiel Spargel «Mimosa» mit gehacktem Ei und Kapern (siehe unten), Spargel als Beilage zu gebackenen Felchenfilets vom Neuenburgersee oder gar Spargelglace. «Die Glace mache ich natürlich nur aus Zweitklassspargeln, um die anderen wäre es schade», sagt Julia Pfäffli. Ihre Schwester nickt. Sie weiss ihre Spargel in guten Händen.

Rezept für grüne Spargel «Mimosa» mit gehacktem Ei und Kapern

Bild: Walter Pfäffli

Die grünen Spargel im unteren Drittel mit dem Sparschäler rüsten. Im stark gesalzenen Wasser werden diese sechs Minuten lang gekocht. Ein perfekt gegarter Spargel ist weich, hat aber noch Biss. Biegt er sich leicht durch, kann er auf dem Teller angerichtet werden.

Butter erhitzen, bis sie eine bräunliche Farbe annimmt. Die Spargel mit der Butter bepinseln und die Kapern kurz in der Butter schwenken. Ein gekochtes Ei fein hacken und mit den Kapern über die Spargel geben. Zum Schluss noch mit etwas Schnittlauch verfeinern.

Rezept: Julia Pfäffli, Wirtschaft zum Löwen, Bangerten (Berner Zeitung)