Von Graffenried will agile Kulturpolitik

Man müsse nicht in Hysterie verfallen, nur weil die Nachfolge von Benedikt Weibel noch nicht geregelt sei, machte Alec von Graffenried am Montagabend an einer Podiumsdiskussion im Kornhausforum klar. Konzert Theater Bern sei gut unterwegs, und es gebe ja eine Interimsleitung. Im übrigen sei das Auswahlverfahren für das Stiftungsratspräsidium auf Kurs.

Mehrere potenziell Interessierte hatten sich zurückgezogen. Auch die von verschiedenen Medien ins Spiel gebrachte Regierungsrätin Barbara Egger hatte zuletzt erklärt, das KTB-Präsidium komme für sie «eher nicht» in Frage. Nun suchen die Verantwortlichen «in erster Linie eine junge Frau», wie der Stadtpräsident dem «Bund» sagte.

Im vollbesetzten Kornhausforum skizzierte von Graffenried gut einen Monat nach seinem Amtsantritt seine Vorstellungen von der künftigen Berner Kulturpolitik. «Wir müssen agil bleiben», betonte er mehrmals.

So wolle er nicht in Frage stellen, welche Institutionen zurzeit wieviel öffentliche Gelder bekämen. Klar sei aber, dass die heutige Kulturförderung nicht in Stein gemeisselt sei. Es sei nämlich ein Irrtum zu glauben, man könne alles planen.

Im Gegenteil: Die grossen kulturellen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in Bern seien allesamt nicht von der Stadt geplant worden. Von Graffenried nannte die Stichworte Reitschule, Dampfzentrale, Zentrum Paul Klee, Progr und die aufkommende Provenienzforschung durch das Gurlitt-Erbe.

Der neue Stadtpräsident bekannte sich auch zur Kulturstrategie, die noch die alte Stadtregierung Ende 2016 verabschiedet hatte. Die darin genannten kurzfristigen Massnahmen würden nun umgesetzt.

Bewilligungen vereinfachen

Agil sein müsse die Stadt auch beim Bewilligungswesen, das unbedingt vereinfacht werden müsse. Für eine kulturelle, gastronomische oder soziale Zwischennutzung gebe es heute einen viel zu hohen administrativen Aufwand.

Ein Beispiel sei das geplante Restaurant im alten Entsorgungshof Egelsee. Das Bewilligungsverfahren drohe quasi die Zeit zu fressen, die für eine Zwischennutzung überhaupt zur Verfügung stehe. «Das kann es nicht sein.»

Von Graffenried hielt weiter fest, er halte die Förderung des Nachtlebens nicht für eine öffentliche Aufgabe. Allerdings sei es auch keine öffentliche Aufgabe, dieses Nachtleben abzuwürgen. Auf Kurs seien im übrigen die Pläne für einen Jugendraum an der Nägeligasse.

Das revidierte Nutzungskonzept gehe von 400 bis 450 Besuchern aus. Nun könne der Ausbau der alten Räumlichkeiten der Sanitätspolizei erfolgen. Von Graffenried geht davon aus, dass der Jugendraum - der den Vorplatz der Reitschule entlasten soll - in etwa einem Jahr eröffnet werden kann.

«Reichhaltiges Angebot»

Der Stadtpräsident rühmte mehrmals die kulturelle Vielfalt der Bundesstadt. Das reichhaltige Angebot müsse aber besser bekannt gemacht werden. So sieht es auch die Kulturbeauftragte Veronica Schaller. Ihr fehlt insbesondere eine einfache, attraktive Kulturagenda für die Stadt Bern im Internet.

Von Graffenried und Schaller traten im Rahmen der neu geschaffenen «Berner Kulturgespräche im Kornhausforum» auf. Vier- bis fünfmal jährlich sollen aktuelle Fragen zum kulturellen Schaffen in Bern, zum aktuellen Angebot, zur Kulturförderung und zur Kulturpolitik erörtert werden. (mb/sda)