Warum sich das Wasser im Weyerli plötzlich warm anfühlt

Bern Die Stadt will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Das Freibad Weyerli soll nicht nur saniert, sondern auch zu einer attraktiveren Parkanlage umgestaltet werden. Mehr...

Bern An der Aare in Bern wurden Baumstämme angesägt. Was wie Zerstörung der Natur anmutet, soll die hiesige Bio­diversität retten. Mehr...