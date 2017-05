Wenig bürgerlicher Support für Claude Grosjean

Für den städtischen FDP-Fraktionschef Bernhard Eicher ist die Ausgangslage klar. «Der Regierungsstatthalter ist häufig die erste Beschwerdeinstanz. In dieser Rolle ist uns ein Liberaler lieber als ein Linker.»Die FDP würde sich einen Regierungsstatthalter mit mehr Biss als Lerch wünschen, so Eicher. «Er sollte seine Entscheidkompetenzen besser ausnutzen und bei der Interessenabwägung auch mal anders gewichten.»

Als Beispiele nennt Eicher den Sonderstatus, den Lerch aus Sicht der FDP der Reitschule gewährt, oder die Ruheverordnung, die Lerch gegen die Fussballfans des FC Breitenrain auf dem «Spitz» ­erlassen hat.

«Ich kenne Claude Grosjean aus dem Stadtrat», sagt Eicher. «Er hätte keine Hemmungen, auch einmal gegen den Willen der linken Stadtregierung einen Entscheid zu fällen oder die Gleichbehandlung punkto Sicherheit durchzusetzen.»

SVP: «Keiner überzeugt»

Die SVP ist von keinem der ­beiden Kandidaten über­zeugt. Deshalb empfiehlt sie, bei den Wahlen am 21. Mai einen leeren Stimmzettel einzulegen. Eine seltene Empfehlung. «Herr Grosjean hat offenbar den Eindruck, das Amt des ­Regierungsstatthalters sei ein politisches Amt. Das ist ein Missverständnis», sagt der städtische SVP-Präsident ­Rudolf Friedli. «Das Amt des Regierungsstatthalters ist ein typischer Verwaltungsjob. Dass diese Stelle bei einer Volkswahl besetzt wird, ist eigentlich ein Anachronismus.»

Der Regierungsstatthalter müsse jenseits von Parteipolitik das Gesetz anwenden, betont Rudolf Friedli. «Wenn Herr Grosjean den Eindruck hat, er könne in diesem Amt politisch etwas gestalten, täuscht er sich.» Deshalb unterstütze die SVP den GLP-Kan­didaten nicht. «Und SP-Kan­didaten wie Herrn Lerch können wir aus Prinzip nicht unterstützen.»

BDP: Für den Bisherigen

Die BDP empfiehlt, den sozialdemokratischen Amtsinhaber wieder zu wählen. BDP-Nationalrat Lorenz Hess ist sogar in Lerchs Unterstützungskomitee. Parteipolitische Überlegungen hätten für ihn dabei keine Rolle gespielt, so Hess. «Die Erfahrung zeigt, dass es nicht immer besser kommt, wenn man nur auf das Parteibüchlein schaut», so der Nationalrat. «Ausserdem gibt es Funktionen, bei denen die Parteizugehörigkeit sekundär ist.»

Das Amt des Regierungsstatthalters sei eine dieser Funktionen, sagt Hess. Es gebe weder fachlich noch politisch einen Grund, den Amts­inhaber abzuwählen. Hess: «Ich erwarte von einem Regierungsstatthalter, dass er keine parteipolitisch gefärbten Entscheide fällt.»

CVP: Stimmfreigabe

Bei der CVP des Kantons Bern gebe es Sympathien für beide Kandidaten, berichtet CVP-Stadträtin Milena Daphinoff, die auch Vorstandsmitglied bei der kantonalen CVP ist. «Deshalb hat der Vorstand offiziell Stimmfreigabe beschlossen», so Daphinoff. Sie persönlich werde allerdings Claude Grosjean wählen, verrät Daphinoff. (rah)