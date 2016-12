Wenn die Kirchen sparen müssen, trifft es die Quartiere

Am Beispiel der Berner Matthäuskirche zeigt sich, welche Überlegungen sich die Gesamtkirchgemeinde bei der Abgabe einer Liegenschaft macht. Der Verkauf an die Stadt steht zuoberst auf der Prioritätenliste. Mehr...

Bern Weniger Ladenfläche, dafür ein neues Alterszentrum und ein ­­­­ ein­ladender Treppenaufgang; so soll das Quartierzentrum Tscharnergut umgestaltet werden. Mehr...

Bern Das Kirchgemeinde- und Pfarrhaus der Berner Kirchgemeinde Paulus soll abgerissen werden. Dafür ist am selben Standort an der Freiestrasse in Bern ein «Haus des Quartiers» geplant. Mehr...